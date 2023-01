México prohíbe fumar en todos los lugares públicos: incluso al aire libre

están lejos en el tiempo Goethe Podría decir que el tabaco es uno de los grandes placeres de la vida o bromear sobre la tolerancia hacia los no fumadores. Los cigarrillos ya no son una broma. En muchas partes del mundo, pero en unas más que en otras.

ley mexicana

No es humo para los ojos. Los cigarrillos están efectivamente prohibidos. En todas partes. Fumar no solo está prohibido en un restaurante, en una oficina, en el metro, está prohibido en todas partes. En parques, en la playa, en el lago. Ha entrado en vigor una de las leyes antitabaco más estrictas del mundo, que hace ilegal vivir en cualquier lugar público, incluso al aire libre. Pero eso no es todo: los cigarrillos también están embrujados. La publicidad, la promoción y el patrocinio de productos del tabaco quedarán completamente prohibidos y ni siquiera podrán exhibirse en las tiendas. Los vaporizadores y los cigarrillos electrónicos están sujetos a regulaciones nuevas y más estrictas.

pionero de Nueva Zelanda

allá Nueva Zelanda Dio su visto bueno en diciembre ley muy estricta: Una ley que prohíbe la venta de cigarrillos no solo a menores de edad sino también a las generaciones futuras. La ley, presentada por el Parlamento en Wellington, prohíbe la venta de tabaco a cualquier persona nacida a partir del 1 de enero de 2009: es decir, prohíbe fumar a cualquier persona menor de catorce años, incluidos los no nacidos.

Bután es estricto en el mundo.

Él miércoles, un minúsculo estado -de sólo 650.000 habitantes- enclavado en la cordillera del Himalaya, entre la India y el Tíbet, es en cambio uno de los más austeros del mundo. Allí, de hecho, desde junio de 2010 Ley de Control del Tabaco, una ley que prohíbe el cultivo, la fabricación y la venta de tabaco y productos de tabaco en todo el país. Es el único país del mundo que ha prohibido por completo fumar.