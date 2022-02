Video de cientos de pájaros muertos cayendo al suelo en México: posibles causas

En los días recientes Cientos de ictericia de cabeza amarillaUn ave migratoria que vive en América del Norte, filmada De repente cayeron al suelo.. Muchos de ellos morirán más tarde. En una situación misteriosa. sucedió en la ciudad GuahdemokEn el norte de México, y el evento aparentemente desencadenó Hipótesis muy diferentes sobre las causas de muerte, Algunos imposibles, otros completamente conspirativos. Así que tratemos de entender lo que realmente sucedió. Estas tomas fueron tomadas por una cámara de seguridad. 7 de febrero por la mañana, según informan varios medios de comunicación locales. En el video se puede ver el exterior de una casa, de repente, Una nube negra de pájaros. Explotando desde arriba. La mayor parte de la ictericia luego vuela sin lesionarse, pero las fotografías posteriores se toman en el suelo. Muestra decenas de pájaros sin vida. Estaba sobre el asfalto. En la imagen: Prueba de ictericia Varón adulto con ictericia. Las hembras, en cambio, tienen colores menos estilizados y más camuflados, como suele ocurrir con las aves. Según medios locales El primero en reportar esta noticia pudo haber sido la muerte súbita de las aves. Debido a los altos niveles de contaminación del aire.Puede deberse al uso Agroquímicos O causado por altas concentraciones de toxinas. Humo procedente de estufas de leña. Otra hipótesis sostiene que las aves Murió de electrocución Cuando se apoyen sobre los cables de la red eléctrica. No obstante, ninguna de estas suposiciones es realmente convincente. Analizando el video y el cortísimo tiempo del evento. En las redes sociales muchos usuarios ya se han lanzado, como ya ha pasado con otras misteriosas muertes masivas. Crimen en 5G. Dejando a un lado las hipótesis de la conspiración, debe comprender lo que realmente sucedió. Analizar el video en detalle. Y, sobre todo, la ecología y biología de los organismos implicados: Ictericia de cabeza amarilla (Xantocéfalo xantocéfalo) La ictericia es un ave migratoria que se reproduce en gran parte del oeste de América. En invierno Migran al sur en grandes bandadasCreación de grupos de composición Incluso miles de personasTodos moviéndose y durmiendo juntos, Como nuestras estrellas lo hacen (esternón vulgar) En la imagen: En invierno, la ictericia de cabeza amarilla forma grandes bandadas, a menudo mezcladas con otras especies como la ictericia de alas rojas (Agelaius pheniceus). Mientras los polluelos de las estrellas caminan en nuestro cielo, A menudo, estos grandes grupos de aves atraen la atención de muchos depredadores.Especialmente como aves rapaces. Halcón peregrino (Falco pericrinus), Ese Se hunde en la pila Con la esperanza de atrapar un modelo. En ese momento la manada, inicialmente perfecta, se desintegra a causa de ello. Una congestión general en todas las direcciones.. El comportamiento de la ictericia que brota desde arriba parece ser parte de esta serie porque parecen estar huyendo. Miedo a algo. READ Monsoon también se está desarrollando en los Estados Unidos Quizás, como ya han adelantado algunos ornitólogos, hubo pájaros Un cazador fue asustado y perseguido Quien los persiguió desde arriba, sin embargo, no aparece en la pelicula. Cierta ictericia en el plano de masas, empujada por los especímenes por encima de ellos, Asustado y distraídoentonces se acabó Impacto contra edificios y suelos. Este es a menudo el caso Esta es la explicación detrás de la muerte. Estas aves son aparentemente misteriosas, o al menos a menudo. En la imagen: Incluso los polluelos estrella a menudo mueren en colisiones con edificios y otros obstáculos cuando huyen de algo a granel. Por otro lado muchas veces solo asustadoEscapes masivos posteriores e impactos peligrosos contra superficies, automóviles y otros obstáculos, La causa subyacente detrás de las muertes masivas inexplicables Pájaros pequeños. El día de Año Nuevo de 2021 les sucedió algo muy similar a los pollitos estrella en Roma, y ​​solo entonces los barriles de fin de año causaron miedo y huida. Ocurrió hace poco, de nuevo en Starlings, incluso en Gales. Un fuerte bombardeo nocturno (Pollard usado en agricultura para repeler animales dañinos) asustó a cientos de estorninos posteriores Chocó con cables y postes. Nada misterioso y apocalíptico, tan solo Un gran miedo y escape masivo. Peligroso Y la ictericia es muy desafortunada para algunas personas involucradas en la ictericia.

