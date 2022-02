México, Cementerio de Periodistas – Artículo 21

0





Desde la noche (la imprenta cierra pronto), los periodistas tijuanenses pueden reunirse con ellos en la pizzería, no lejos del recién inaugurado local de Cacho, atrás de Teresitas, Paseo de la Revolución. El horno de pizza viene directamente de Nápoles (encuentre el adecuado para su comercialización). Cansados ​​de los tacos y superando la moda del sushi, volvieron a probar la margarita, la mozzarella, el tomate y una pizca de chile (una especia mexicana que quedó fuera). Las maniobras y los secretos fueron tergiversados, considerados no solo políticos, sino total o mayoritariamente verdaderos. Pero incluso entonces, una cara extraña y curiosa fue suficiente para establecer una advertencia.

En sus discursos, hace muchos años, con el lado inevitable de la política, la economía y el diálogo, ya mataban a algunos, pocas veces a un colega, muchas veces con mala fama o muy malos. Cuando no hay un traidor o un fabricante de dinero indescriptible, siempre se lo menciona por referencias. La violencia en México no asusta a nadie, aunque no se habla lo suficiente. En esas áreas, más que en cualquier otro lugar, ahora domina solo el infernal tráfico de automóviles urbanos y suburbanos, haciéndose eco de los legendarios paseos de Pancho Villa y su ejército del norte. La cocaína ha ocupado el lugar de la marihuana, con consecuencias devastadoras.

Tijuana está en la frontera con California, donde puedes escuchar más inglés que español en los clubes, especialmente en las noches. En su mayoría son americanos de San Diego, a sólo media hora en coche: turistas y comerciantes, y familias enteras que van allí a cenar con la mitad de los dólares gastados en el restaurante de abajo; Pero también vienen de Arizona y Texas. Es una ciudad cosmopolita con una vida vibrante, solo superada por la población de México (más de dos millones) y uno de los países más industrializados del continente con el ingreso per cápita más alto. Esto no es el desierto de Sonora, pero cuando lees los periódicos parece que todavía hay más serpientes venenosas acechando allí.

Decir que es difícil que las corporaciones ejerzan un monopolio de poder en la defensa de los derechos de todos los ciudadanos se aplica a gran parte del país. Aunque logran evitar la asociación directa con los intereses fuertes, no se dan por vencidos fácilmente, y si tienen que enseñar los dientes, lo hacen con los débiles. No hay capítulos de innegable corrupción y apoyo mutuo de la administración pública, desde el poder judicial hasta las fuerzas armadas, policías y militares, con la delincuencia organizada mayoritaria. En los últimos 3 años -como en las últimas décadas- con la intervención del actual presidente Andrés López Obrador, el sentido de las cosas no cambiará.

En México, que puede digerir cientos de asesinatos al día, predeterminados por su profesión, los periodistas suelen ser victimizados: solo en enero fueron asesinados 6 periodistas, hombres y mujeres; Del dos mil al presente 171. Un terrible rosario. Miles de denuncias de amenazas, agresiones, secuestros; 515 Organización para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas Beneficiarios actuales (con apoyo algo armado): 155 mujeres y 360 hombres. Si bien no es pacífico de ninguna manera, hay un derramamiento de sangre perpetuo que condena a las Naciones Unidas y varias organizaciones comerciales internacionales por matar vidas humanas sin comparación en todo Occidente.

El narcotráfico proviene del fondo oscuro pero invisible del gran crimen de asfixia y frenesí del día a día en México: decenas de miles de toneladas de cocaína y otras drogas más o menos duras se venden cada año en el Caribe, especialmente en pequeños cantidades en Estados Unidos y Europa, otorgándoles un valor incomparable, lo que crea enormes fortunas financieras. Gracias a ello, los distintos cárteles pueden sustentar un instrumento militar capaz de encerrar sus centros neurálgicos y controlar vastos territorios, además de garantizar lucrativos delitos y una corrupción sin fin.

En este contexto, prospera el antiguo y muy recóndito submundo, fusionado en ocasiones con la droga, a su vez menos elaborada y de hecho más acentuada: los “trabajadores de cuello blanco” (ahora la metáfora de ser llevados a la tintorería), que siempre es la especulación sobre el telar y la contratación pública Prosperar en el soborno. Heber López, de 39 años, cuya esposa y dos hijas fueron asesinadas en su casa hace unos días, fue instruido por escoltas del alcalde de una ciudad vecina para que dejara de escribir sobre el corredor interestatal del Istmo de Tehwandebek, un asunto millonario. Están interesados ​​en varias y grandes empresas constructoras.

En Lourdes Maldonado, un reportero experimentado y rebelde de Tijuana recibió un disparo en la cabeza cuando regresaba del funeral de un colega que había sido asesinado dos días antes. Condenó enérgicamente su muerte por traición y filtró algunas sospechas sobre los príncipes. Pero esto derivó en un serio conflicto laboral con Jaime Bonilla, exgobernador del estado de Baja California (estado federal de México), dueño y director de una estación de radio y televisión local. La emoción que suscitó estos dos últimos crímenes impulsó al jefe de Estado a realizar una intervención privada y pública. Se descubrió que los dos sospechosos, identificados por cámaras fijas en varios lugares de la Ciudad de México, habían sido discriminados.

Los gremios de periodistas y los defensores de los derechos humanos -no sólo hoy en México- también piden: piden al gobierno que no se limite a atrapar a unos cuantos asesinos. Quieren que interrogue a los directores. Al no cooperar frente a una comunidad herida en carne y alma, el Estado parece cojo. Es claro por qué los profesionales superiores (el 67% tiene estudios universitarios completos o parciales) son vulnerables a la inseguridad (menos de la mitad suelen ser periodistas contratados) y pagan la falta de gobierno, la indiferencia, la sordera y la pereza con sus propias carreras. Los periodistas en México (y en otros lugares…) son una alternativa a la dignidad humana ya la civilización legal.

El tema ya salió a relucir frente a las humeantes pizzas napolitanas de Theresita, haciéndose eco de un amplio debate impuesto a nivel nacional por célebres héroes de la cultura contemporánea como Carlos Fuentes, Elena Poniatowska, Álvaro Mutis y Carlos Monsivais tras la masacre de estudiantes de Plaza Delay. , otoño de 1968. El magnicidio de Estado que renovó la violencia extrema como un atraso constante en la historia nacional y su subcultura inmediata como impunidad. A falta de sanción moral y punitiva, remite a la opinión pública la irrelevancia oficial del crimen de humanidad herida y hace contemplativas sus eventuales respuestas. El imaginario mexicano está profundamente arraigado en todos los estratos sociales.

Sigue la interacción con la política económica -simplificación por abstracción- de la materialización social. Lo grave aquí es forzar el déficit presupuestario en tiempos de crisis. Cuando el cansancio de un ciclo se vuelve traumático por la concurrencia de circunstancias adversas, el aumento del precio de los servicios, la estabilidad de los ingresos (salarios y pensiones) y el recorte de las inversiones, y consecuentemente la contracción del empleo, crean una cadena. Efectos de la recesión. A través de varias columnas, la intensidad de la inversión conduce al mismo final sustancial y dramático en el camino de la inflación descontrolada. La República está modificando su equilibrio socioeconómico interno.

En las décadas de 1980 y 1990 fue exactamente así. Para resolver la aguda crisis, los presidentes Miguel de la Madrid y su sucesor Carlos Salinas de Cordari (tanto del PRI como del Partido Revolucionario Institucional, con el pretexto de apoderarse de la revolución de 1910, cambiaron toda la ambigüedad no resuelta de ese controvertido proceso histórico), un plan serio para reducir el estado. Completamente bautizado como “Renovación Moral de la Sociedad y Plan Global de Desarrollo”, el anunciado programa neoliberal resultó en el opaco proceso de liberalización, pero privatización y concesiones financieras.

Esta no es la causa raíz de todas las enfermedades que prevalecen en el país hoy, sino la solución. Un estado hipertrófico, seguido de un mercado sin reglas, mantiene ocultos sus rendimientos internos, lo que socava la transparencia y eficacia de ambos. Y, para concluir la película, en una entrevista que no fue exclusivamente nacional, de la Madrid le dijo al New York Times que el PRI había organizado un fraude electoral en apoyo de su elección de sucesor (o “Renovacian Morale”, etc.) – Cabe agregar que el “plan global de desarrollo” ha crecido más que nunca con las consecuencias asociadas a la inmigración y el narcotráfico.

Finalmente, todo cayó en los 6 años del presidente Enrique Peña Nieto, y el omnipresente y omnipotente PRI. La situación actual es un legado heredado de López Obrador, quien intenta controlarla y reducir sus metástasis refiriéndose al nacionalismo popular de Lázaro Gordón con resultados dispares. Uno de los orgullos del México revolucionario fue, a los 15 años, seguidor y militante de Emiliano Sabada, y a los 39 estalló en Europa la Segunda Guerra Mundial, líder populista, público y estatal de izquierda. Un periodista asesinado estaba reescribiendo su biografía. Si el populismo multifacético es el resultado del estancamiento económico y las sociedades turbulentas, como creen muchos estudiosos de este fenómeno, entonces América del Sur es un terreno fértil para un desarrollo incompleto, pero no está solo. Y periodistas frente a sociólogos e historiadores, arriesgándose la vida para decirlo.

