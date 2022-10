El tráiler de la temporada 2 de Mosquito Ghost muestra a Margot llegando a su punto de ruptura

El tráiler de la temporada 2 de Mosquito Ghost muestra a Margot Foxx llegando a su punto de ruptura. Basada en la novela homónima de Paul Theroux de 1981, la serie de Apple TV+ está protagonizada por el nieto de Theroux, Justin Theroux, su esposa Margot (Melissa George), su hija Tina (Logan Poland) y la desilusionada inventora Ally Fox. Hijo Charlie (Gabriel Bateman). Después de que el gobierno de EE. UU. las captura, Ally y Margot llevan a sus hijos a México, donde se enfrentan a carteles y policías corruptos.

Aunque el programa recibió críticas mixtas y los críticos elogiaron las actuaciones del elenco y encontraron fallas en su trama, Mosquito Ghost se renovó para una segunda temporada en junio de 2021. A principios de este año, Natalia Cordova-Buckley fue anunciada como parte de la estrella Agentes de SHIELD de Marvel. Secuela con Ian Hart de Harry Potter y la piedra filosofal. Después de escapar de la captura al final de la primera temporada, la familia Fox partió de México en un bote recién comprado para instalarse, con la esperanza de encontrar un nuevo hogar.

Apple TV lanzó recientemente el tráiler de la temporada 2 de Mosquito Coast, que muestra a Margot acercándose al punto de quiebre. Cuando la familia llega a una nueva comunidad dirigida por alguien del pasado de Ally, Margot lucha por establecerse en un territorio desconocido y contacta al gobierno de EE. UU. con un plan que podría destrozar a la familia. Mira el tráiler de la temporada 2 de Mosquito Coast arriba.

¿Se revelará el secreto de Margot?

A lo largo de la temporada 1 de Mosquito Ghost, la familia Fox fue puesta a prueba cuando fueron desalojados de su hogar en Estados Unidos y huyeron a México solo para encontrarse en una situación peligrosa. Mientras tanto, Dina, Charlie y el público se preguntan qué crimen llevó a Ally y Margot a tomar medidas tan drásticas. Al principio de la temporada, la historia insinuaba que Ally había cometido un crimen que obligó a la familia a esconderse. Sin embargo, a medida que avanzaba la temporada, la culpa pasó a Margot con su esposo haciendo todo lo posible para mantener unida a la familia y salvar a los que amaba.

Desafortunadamente, la cuestión de la supuesta culpabilidad de Margot no se planteó al final de la primera temporada, lo que dejó a muchos decepcionados. Cuando Margot se pone en contacto con el gobierno de EE. UU. en la segunda temporada, tal vez haciendo un trato para entregarse a las autoridades como último recurso para la seguridad de su familia, puede estar desesperada. Con la segunda temporada de The Mosquito Coast regresando a Apple TV+ el 4 de noviembre, los espectadores no tendrán que esperar mucho para descubrir por qué la familia Fox se escapó.

Fuente: Apple TV