Se acerca la lluvia sin precedentes de estrellas fugaces: justo en ese momento

La esperada tormenta de meteoros no funcionó a principios de mayo, pero los fanáticos del evento tienen otra reunión para marcar en la agenda. Ahí es cuando debería suceder Lluvia de estrellas fugaces Según los astrónomos y la NASA.

Se acerca la lluvia de meteoros: cuándo llegará

Los astrónomos dicen que algo podría suceder en unos días más Lluvias de meteoritos y bolas de fuego. Fecha esperada En la noche entre el 30 de mayo y la madrugada del 31 de mayo ¿Cuándo debería ser la lluvia de estrellas fugaces? Dow Hércules, Fragmentos del cometa 73P / Schwassmann-Wachmann 3 (SW3). Por lo general, esto es solo una predicción, ya que es posible que estos eventos no sucedan y, en ocasiones, pueden ser difíciles de notar.

Los astrónomos solo tienen una confirmación: nuestro planeta está a punto de cruzar la órbita del cometa 73P/Schwassmann-Wachmann (también conocido como SW3), que se encuentra en mal estado desde 1995. Durante los últimos veinticinco años, el cometa se ha estado resquebrajando continuamente y produciendo docenas de piezas de polvo y escombros. Precisamente estos fragmentos individuales, a medida que se acercan a la Tierra, se queman bajo el impacto de nuestra atmósfera, formándose débiles. Estrellas fugacesLos guijarros grandes pueden explotar en el interior bolas de fuego Iluminará la noche.

Estrellas fugaces y bolas de fuego: ¿dónde buscarlas?

Es un Una ocurrencia muy rara Y es difícil de ver, pero aún no está claro si funcionará o no. El astrónomo de Ye, Ye Quanzhi, señaló en YouTube: “Hay grandes incertidumbres aquí. Sabemos que algo va a pasar, pero no sabemos el resultado… ¿Será un gran espectáculo o no es nada?”.

No solo eso, sino que la Asociación Meteorológica Estadounidense dijo que era el mejor momento para levantar la nariz con la esperanza de poder ver el programa: Lunes 30 de mayo a partir de las 21:45 h. PT – 22:17 PT. Por otro lado, Robert Lunsford, quien habló sobre el evento, agregó: “La radiación del cielo del meteorito está alta en el cielo oscuro, por lo que el suroeste de Estados Unidos y México son los destinos preferidos.