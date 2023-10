La cuestión es la autenticidad de los libros de Camilla Läckberg

Un periodista afirma haber demostrado mediante un software de análisis de texto que un conocido escritor policiaco sueco tiene un escritor fantasma

Durante una semana, en las editoriales suecas y en otros lugares se debatió sobre Artículo publicado En la revista electrónica. Kvartal Lo que acusa a la famosa autora de misterio Camilla Lackberg, también ampliamente traducida y vendida en Italia, de no ser en realidad la autora de todos sus libros. El periodista Lapo Lapin, que firma el artículo, afirma que al menos dos de sus novelas recientes, Mujeres que no perdonan Y juego nocturnoescrito por otra persona y que el primero es en realidad el autor y editor de Lackeberg: el escritor Pascal Engemann.

Camilla Lackberg es conocida como autora de misterio en muchos países del mundo, incluida Italia, donde es publicada por Marsilio: sus libros han sido traducidos a más de cuarenta idiomas y vendidos varios millones de copias. El hecho de que algunas de las novelas de Lackeberg hayan sido escritas realmente por un escritor fantasma es un rumor que circula desde hace algún tiempo y que el editor siempre ha desmentido. Lapin afirma que obtuvo pruebas de esta teoría luego de analizar sus novelas con dos programas que determinan el estilo del autor en función del uso, combinación y repetición de palabras en sus escritos. Tanto los editores, Engemann como Lackberg, negaron que hubiera algo de verdad detrás de las acusaciones de Lapin.

En su artículo, Lapin dice que utilizó un programa llamado Stylo, desarrollado entre otros por dos eruditos literarios polacos, Jan Rybicki y Maciej Ederčić. En 2017, los dos también investigaron la verdadera identidad de la escritora italiana conocida con el seudónimo Elena Ferrante con un grupo de profesores universitarios de todo el mundo y llegaron a la conclusión de que se trataba de Domenico Starnone. Como explica Lapin, Stylo identifica y cuenta las palabras más frecuentes en el texto, las procesa con métodos estadísticos para encontrar usos recurrentes y luego muestra los resultados en un gráfico: las novelas con estilos de escritura similares aparecen juntas mientras que las novelas con estilos diferentes aparecen más alejadas.

Para mostrar a los lectores cómo funciona Stylo, Lappin subió primero una serie de novelas suecas: La Trilogía. Milenio Escrita por Stieg Larsson, publicada póstumamente con gran éxito internacional, otra trilogía escrita como secuela de Milenio De David Lagercrantz y otra novela relacionada con la misma serie de Karen Smirnoff. Creó un programa para encontrar y analizar las 1.000 palabras más comunes en cada libro y luego publicó un gráfico de los resultados. Aunque la historia es la misma y muchos personajes regresan en todos los libros, el programa aún pudo reconocer que los primeros tres libros fueron escritos por la misma persona, los segundos tres fueron escritos por otra persona y los últimos tres fueron escritos por el uno por el otro.

Para investigar a Lackberg, Lappin subió al programa sus once libros de la serie. Fjalbaka, que toma su nombre del lugar donde nació el autor y cuenta las investigaciones realizadas por una pareja formada por un escritor y un policía. El primer libro de la serie, Princesa de hielofue lanzado en 2002, mientras que la última versión fue, el hijo equivocado, salió en Suecia el año pasado. A ellas añadió novelas de otros cinco escritores suecos del mismo género: Lisa Marklund, Lars Kepler, Sophie Sarnbrandt, David Lagercrantz y Stieg Larsson. El gráfico devuelto por el programa parece reconocer la similitud entre libros escritos por los mismos autores y, de hecho, los muestra muy juntos y alejados de otros, en pequeños grupos. Sobre la base de este primer resultado, Lapin afirma que “todos los libros de la serie Fjalbaka [scritti tra il 2002 e il 2022, ndr] “Comparten más o menos el mismo estilo distintivo”, que se supone es el de Lackberg.

Luego, Lappine incluyó en el programa cuatro novelas más recientes de Luckberg: Mujeres que no perdonan (2018), juego nocturno (2021), jaula dorada (2019) y Alas de plata (2020). El cuadro traído por Stylo coloca estos cuatro libros aparte de los once enumerados inicialmente: jaula dorada Y Alas de plata Están cerca el uno del otro pero lejos de ello. juego nocturnoque en sí mismo está lejos de serlo Mujeres que no perdonan. Lappin concluye que estos cuatro libros tienen un estilo diferente al de Lackeberg y postula que el autor puede ser otro autor policiaco sueco, Pascal Ingemann, quien fue, entre otras cosas, el editor de la revista de Lackeberg, un personaje que sigue y ayuda al autor en el novedoso. Escribir un libro, citado a menudo como homenaje al final de sus novelas.

Después de cargar los libros de Engemann en el programa, a Lappin se le ocurrió esto Mujeres que no perdonan esto fue escrito por el juego nocturno Ni él ni Läckberg lo escribieron. Pero las otras dos novelas se encuentran a medio camino entre las otras novelas de los autores.

Ingman era en realidad editor de Mujeres que no perdonan, jaula dorada Y Alas de plataEsto podría explicar la cercanía de estas novelas a su estilo. Lapine contactó con Ingman, quien respondió que “todo el que ha publicado un libro sabe que es trabajo de un editor trabajar con el texto del autor” y negó que fuera un escritor fantasma de Lackeberg, en referencia al término que utiliza para identificarse en la edición. , que es alguien que escribe una historia. Un libro para otra persona sin reconocerlo explícitamente.

En ese momento, Lappin dijo que realizó un nuevo experimento con otro programa, JGAAP, que había sido desarrollado hace casi veinte años por un experto en este tipo de investigación estadística sobre textos, Patrick Jola, y que en 2013 se utilizó, entre otras cosas, para comprobar que detrás del seudónimo se encuentra Robert Galbraith, el autor de La llamada del cucoEn realidad estaba JK Rowling, la autora de la ya famosa saga de Harry Potter. Este descubrimiento no solo provino del análisis de Jula, ya que el periodista que dio la primicia había sido avisado en Twitter y encontró otras pruebas para respaldar su tesis, sino que el análisis realizado por JGAAP sirvió de alguna manera para confirmar este estilo de escritura. a La llamada del cuco Y otro libro escrito por Rowling anteriormente, El asiento vacanteeran similares entre sí.

Lappin escribió que realizó algunos experimentos para probar la confiabilidad de JGAAP y concluyó que tenía “muy alta precisión”. Según el programa, entre los ocho escritores cuyos libros subieron Labin hay un autor Mujeres que no perdonan Sería Engemann, no Läckberg. juego nocturno En cambio, el programa la atribuye a la autora Sophie Sarnbrandt o al autor Lars Kepler, como tercera hipótesis de Ingman y cuarta de Lackeberg: según Lapin, el autor de este libro no es ninguna de las dos. En cambio, JGAAP llegó a la conclusión de que Lackeberg era el autor de ambos jaula dorada que hay de Alas de plataAunque ambos también se acercan mucho al estilo de Ingman.

Lappin se puso en contacto con el secretario de prensa de Lackberg, quien respondió que sus insinuaciones no merecían respuesta, mientras que la editora sueca de sus libros, Ebba Östberg, definió la teoría sustentada en el artículo como una “acusación grave”. Lackberg Luego publicó una publicación. en Instagram donde dijo que el artículo de Lappin se inscribe en la tendencia general de cierto grupo de escritores suecos de menospreciar su éxito porque consideran que sus escritos son vulgares y poco literarios.

