Kiev está reclutando propietarios de drones civiles, una pequeña gran arma contra Moscú – Corriere.it

Llamamiento de Facebook a los pilotos de aviones pequeños: ayuden a detener a las fuerzas rusas. Existe un peligro real: quien vuele los drones corre el riesgo de ser rastreado por el enemigo

¡Kiev te necesita a ti y a tu dron en este momento de ira!Este es el llamamiento de las autoridades ucranianas publicado en Facebook el fin de semana pasado, pidiendo a los ciudadanos que donen drones como pasatiempo y se ofrezcan como pilotos expertos voluntarios para hacerlos funcionar. Muchos se han sumado a la iniciativa, incluidos algunos comerciantes que donaron sus existencias al por mayor.. ¿Por qué hacemos eso? No tenemos otra opción. Él dijo: Esta es nuestra tierra, nuestro hogar Denis Suchko, director de operaciones de la empresa de tecnología de drones industriales con sede en Kiev Drone Ua, hablando con Ap. Antes de la guerra, Drone Ua trabajaba principalmente al servicio de las haciendas y otros sectores productivos. Suchko huyó de su casa a fines de la semana pasada después de que su familia tuvo que protegerse de una explosión cercana. Habló con Associated Press en su teléfono celular, trepando un árbol para obtener más cobertura. Tratamos de usar todo lo que pueda ayudar a proteger nuestro país. Y los drones son una gran herramienta para obtener datos en tiempo real. dijo Sushko, que no tiene un dron con la s, pero sí aporta experiencia.