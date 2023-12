Juventus-Roma 1-0, informe: Rabiot es el mejor. Lukaku desaparece detrás de Bremer

Resultado final: Juventus – Roma 1-0

Juventus

Chesney 6 – Hay que reconocer que Vlahovic (y el poste) evitó encajar un gol casi de inmediato. Inactivo en la primera mitad salvo dos juegos de relevo. Lo salvó en el minuto setenta y uno, nada más.

Gatos 6.5 – Sólido como toda la retaguardia. No necesita salir con el balón en los pies, prefiere ir al grano.

Premier 7.5 – Desafía a Lukaku y, como siempre, presta mucha atención a sus objetivos. Se puede decir con confianza: casi no deja que el belga toque el balón. una roca.

Danilo 6.5- No hay errores ni manchas. El juego transcurre sin mayores problemas.

Ah 6 – Se ve poco en la fase de ataque, ya que estás bien cubierto desde atrás.

Makeni 6.5 – Llora en casi todas partes, ya sea por derecha o por izquierda, con coherencia, al menos en el contraataque. El peligro es relativo hasta que Chiesa lo pilla en mitad del área: podría hacer más, pero Rui Patricio está bien (Rugani desde el minuto 96).

Locatelli 6 – Al igual que Paredes en el otro lado, controla el balón y bloquea la defensa de manera excelente. Más bien una piedra que un martillo, ya que la Juve suele dejar la iniciativa a sus rivales.

Rabiot 7.5 – Un partido habitual con mucha cantidad, en la primera parte no tiene muchas posibilidades de aparecer en la zona del rival. Una vez que calentó los motores, estuvo muy bien haciendo una zancadilla a Rui Patricio en su salida para poner el 1-0. Prácticamente cero errores.

Coste 6.5 – Es el jugador de referencia en ataque, pero se le atribuye ampliamente haber recuperado el balón de Christensen para el gol del 1-0. Habría marcado si N'Dika no hubiera sido tan inteligente al dar un paso atrás y detener un disparo seguro (76' Ealing Junior).

Vlahovic 7 – Con posesión del balón desde el principio, tiene muchas ganas y ganas de marcar otro gol decisivo después del que marcó en Frosinone. Tuvo varias ocasiones, una de las cuales desperdició con la derecha, y en la otra Mancini hizo un milagro. Se disfrazó de hombre de apoyo en la victoria de Rabiot por 1-0 con un brillante taconazo (minuto 76, Milik SV).

Yildiz 6 – Para alguien nacido en 2005, es realmente muy interesante. Caracola, exigente con el balón, no desiste cuando lo rodean. Intenta retroceder hasta la línea del centrocampista ofensivo para conseguir más espacios (desde 65' Iglesia 6.5 – Le estaba dando chocolate sólo para entregárselo a McKinney. Correr).

Massimiliano Allegri 7.5 – Conoce bien a su equipo y no necesita que nadie le enseñe mucho. Le ganó la batalla de los nervios a Mourinho y el 1-0 final es filosofía.

Roma

Rui Patricio 6.5 – En la primera parte no tiene que hacer grandes paradas porque los defensores protegen su portería. Cuando se encuentra frente a Rabiot, intenta desesperadamente escapar, pero no hay mucho que pueda hacer. Pero la decisión es crucial para McKinney.

Zurdo 6 – Yildiz, que se expande para brindar apoyo a Christensen, es un cliente difícil cuando puede tener el balón en sus pies. Le salva todo a Vlahovic con un excelente disparo.

Llorente 5.5 – Se sella con Vlahovic, pero a veces no puede parar su actividad física. Un poco de habilidad en algunas situaciones, dispara un túnel con el talón para marcar la portería.

NDECCA 6.5 – Rui salva a Patricio al final del primer tiempo, cuando lee el movimiento de Kostic de su excompañero y vuela hacia la línea de gol.

Christensen 6 – Algunas jugadas interesantes por la derecha, agujeros en varias ocasiones. Ilham Dybala, ahora a un paso de marcar, está bien e intenta abrirse paso al final de la primera parte pero no hay nadie que se interponga en su camino.

Cristo 6.5 – Listo, listo, y en el minuto cuatro intenta cambiar el equilibrio: un desvío de Vlahovic salva a Szczesny y envía el balón al poste.

Paredes 6 – En el medio del campo, intenta dar razones ante su ex equipo. Tiene buena geometría y luce fresco respecto al año pasado, pero no crea lo suficiente (74' El Shaarawy)

Tauro 5.5 – Guastatore, el más ofensivo de los tres centrocampistas, también intenta actuar como vínculo entre el mediocampo y el ataque. No siempre funciona (desde 64') Peregrinos 5.5 – No cambia mucho el curso del juego).

Zalewski 5.5 – Weah, por su parte, tuvo una actuación relativamente tranquila en la primera mitad. Nunca lo asimilas, parece muy poco (Azmoun SV desde el minuto 80).

Dybala 6.5- Lo más inspirador desde el principio fue que primero intentó jugar con Lukaku como si estuviera en un espejo, luego se fue solo y estuvo a un paso de marcar con un extremo estimulante (pero en banda). Todos los balones pasan por sus pies.

Lukaku 4.5- Él y Bremer se enfrentan en un duelo físico, pero su equipo lo considera más un goleador que un goleador. Nunca consigue ser peligroso, siempre de espaldas a la portería.

José Mourinho 6 – No tiene alternativas, está haciendo lo que puede. El único inconveniente es que cuando los oponentes no están jugando, parece como si faltara algo en el frente.