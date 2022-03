Italia, ¿es posible el regreso al Mundial de Qatar?

Tras la derrota de anoche ante ensalada de frutasvalió la penaItalia Eliminación de Mundo en KatarAlgunas personas están empezando a pensar de lado para participar en la competencia. sobre todo virtuales re.

Así que vamos a ver qué archivo posibilidades reales para Italia pescar afueraA y va a jugar el Mundial de Qatar el próximo mes de diciembre.

Foto: Getty – Italia

Mundial de Qatar, ¿un posible regreso a Italia?

Este escenario, aunque en un alto grado Improbablesin embargo, está contemplado por rlista fifa. pero sólo Dos casos Lo esperan: uno Nacional Elegible para Mundo puede ser Excluido fuera de competencia si la Union toparse con uno comentario o en uno desalojo por FIFA.

De cualquier manera, la regulación es sencilla. Como para comentario Esto es lo que dice el artículo sobre ella:los Congreso quizás comentario Solo miembro de la federación Solicitud del consejo. A pesar de lo anterior, la Aconsejar quizás, Sin voto en el CongresoY el Suspender de inmediato a cualquier Asociación Miembro que viole gravemente sus obligaciones. La suspensión aprobada por la Cámara estará en vigor hasta el próximo Congreso, a menos que la Cámara levante esa suspensión antes de ese Congreso.“.

El siguiente artículo organiza en cambiodesalojo. “los Congreso quizás fuego Asociación miembro Sólo a petición del Consejo si era) no cumple con sus obligaciones financieras con la FIFA; B) Violeta seriamente leyesme sistemas o la decisiones Desde fifa; C) Pierde el estatus de la asociación que representa a la Asociación de Fútbol en su país.“.

Foto: Getty – Joao Pedro, Italia

¿Qué dice la lista?

Así que es muy difícil para cualquier unión venir Prohibido de la Copa del Mundo. Pero si lo hace, el criterio por el cual se realizará la recursividad se incluirá en un archivo.Artículo 6:

“si hay algun enlace retiros o ven Excluido fuera de competencia, y fifa decidirá sobre este asunto un solo aprecio vamos a prometer Cualquier acción que se considere necesaria“.

indisponiblepor lo tanto, un verdadero estándar Sobre la base de cuál se decidirá cuál Nacional Será cazado, pero será lo mismo. fifa tener libros blancos sobre cómo actuar.