Irán, el desafío al régimen en el primer día de la huelga general: cierre de comercios y amenazas

Muchos comercios cerraron hoy en Irán, en la primera huelga general de tres días convocada por organizaciones sociales y políticas para protestar contra la represión de la ola de protestas en el país. Los videos publicados en las redes sociales muestran tiendas cerradas en las principales ciudades iraníes. En Teherán, algunas tiendas están amenazadas con multas si cierran, pero a pesar de esto, muchas tiendas no han abierto. Diecinueve ciudades en el este del país se han unido a la huelga nacional, denominada 14-15-16, después de los días del calendario persa, durante los cuales se les dice a los comerciantes que no abran sus puertas y eviten la ciudadanía, anunció la organización kurda de derechos humanos Hengaw. . las compras.

Irán no se rinde ante el velo y amenaza con congelar cuentas

“El velo volverá a cubrir la cabeza de la mujer”, pero los infractores no serán castigados por las “patrullas de la policía de la moral”. La protesta antigubernamental de Irán, que lleva ya casi tres meses, no ha convencido al régimen de los ayatolás de cuestionar la obligación de llevar el hiyab, pero la República Islámica, al menos según los anuncios, está a punto de reducir los métodos de censura en la ley que obligar a las mujeres a cubrirse. Hossein Jalali, miembro de la Comisión de Cultura del Parlamento iraní, anunció que una de las sanciones que se impondrá a quienes no respeten la ley es el bloqueo de cuentas bancarias, “no inmediatamente sino después de recibir notificaciones por SMS y otros advertencias”. Las niñas que no usan hijabs, en realidad admiten un fenómeno cada vez más frecuente, al menos en algunos barrios de Teherán, no solo durante las manifestaciones callejeras de los últimos meses, donde muchas han desafiado la prohibición.