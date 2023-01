Inzaghi: “El equipo se mantuvo fiel. ¿Lautaro? Increíble continuidad. Dumfries…”

“¿Darmian? Está en perfecta forma. Dumfries volvió de la Copa del Mundo con un problema físico que lo limitó al principio. Ha trabajado bien estos días, pero no como los Dumfries que conocemos. Es un gran valor agregado para nosotros, ahora tenemos para volver a ponerlo en forma. ¿Brozovic y Lukaku están en la Supercopa? No, Pruzo y Handanovic No, debería estar atento a Lukaku en los próximos días y ver cómo responde su inflamación. ¿Scudetto? Napoli ha hecho un gran margen, Lo han hecho increíble. Trayectoria consistente. Los que estamos atrás somos los demás. Tenemos que seguir pedaleando sin mirar las tablas y las clasificaciones. Aunque no pudimos marcar el segundo gol, el equipo se mantuvo honesto y defendimos bien nuestra portería. Los últimos dos meses y medio, a pesar de deserciones muy importantes, el equipo encontró muy buena continuidad. A pesar de eso, la trayectoria del Napoli hace que estos 10 partidos se sientan naturales.