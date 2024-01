Ceferin: “La Superliga está vacía, sólo dos equipos de la Liga italiana no nos apoyan y la Juventus no está entre ellos”|Primapagina

Dijo en una entrevista con República: “Ahora deseo dos o tres años de paz y tranquilidad, y de unidad entre clubes, selecciones, federaciones, UEFA y FIFA. La piedra angular es el modelo de fútbol europeo, con igualdad de derechos para cada club. Acabamos de conocer aquí a algunos clubes de la Premier League: quieren tomar prestado el nuevo modelo de Fair Play Financiero, que se implementará completamente la próxima temporada.

SUPERLIGA – “¿Fue una derrota la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre el monopolio de la UEFA en el fútbol? En absoluto. Repito que el responsable de prensa puso una frase diferente a las palabras de la frase: un paquete adornado para nuestros oponentes, pero No había nada dentro. La Premier League va en contra de toda lógica futbolística. Si nadie lo quiere, nadie lo hará. ¿Bernd Reichart presentó las tres nuevas ligas y los partidos en vídeo gratuitos? Completa tontería. En cuanto al director general de A2, como llamo a las siglas que representan sólo a dos clubes, tomo prestada la definición del presidente de La Liga, Javier Tebas: es David Copperfield, un embaucador de palabras. También podría decir que fiché para jugar en el Inter o en el Milán, pero las cosas sólo van bien cuando suceden. No creo que otros clubes puedan seguir el ejemplo del Real Madrid y del Barcelona: la estabilidad de los clubes está garantizada por las competiciones de la UEFA. Al día siguiente de la sentencia, el 100% de los clubes alemanes, ingleses y franceses, el 90% de los clubes españoles, de hecho todos menos dos, y el 80% de los clubes italianos se pronunciaron contra la Premier League.“Es muy difícil organizar un torneo sin todos estos clubes”.

Juventus – “La relación es buena, sólo hay dos clubes que no nos apoyaron y la Juventus no es uno de ellos. Los dirigentes del fútbol italiano están haciendo lo mejor que pueden. ¿Un fútbol para los ricos y otro para los pobres? No, si mantenemos el modelo de fútbol actual. Nuestro sistema garantiza que todos jueguen juntos, en clubes grandes y pequeños. Si perdemos esta brújula, definitivamente estaremos en peligro. Pero no lo permitiremos. ¿Cómo puede haber espacio para cuentos de hadas como el Atalanta en la Liga de Campeones? Con el nuevo Fair Play Financiero, que no es de extrañar que algunos clubes de la Premier League quieran como modelo. Cuando surgió el draft de la Premier League, dije en Montreux que el Atalanta era un ejemplo a seguir. Nuestro regulador financiero ha hecho un trabajo excelente, pero aquí repito que no somos la policía. El nuevo FFP, con un máximo del 70% de los ingresos reinvertidos en salarios, agentes y mercado, es el camino correcto. De hecho, quienes gastaron el 200% ahora están en problemas. La nueva Liga de Campeones de 36 equipos será grandiosa en septiembre. ¿Son posibles 8 o 4 finales de Champions y una final de Champions fuera de Europa? Primero, no veo ningún espacio en el calendario. “Al segundo respondo: 'No, mientras yo sea el presidente'”.

Manchester City – “¿Dijiste que violó las reglas del Fair Play financiero y que la decisión de excluirlo de las copas durante dos años en 2020 era legítima? Lo confirmo”. Luego el tribunal anuló el fallo y dije que como abogado respeto las decisiones del tribunal. ¿El City ganó la Liga de Campeones de 2023 en la final contra el Inter? Nuestro juicio ya está cerrado. “No puedo comentar sobre lo que está pasando en Inglaterra”.

Boban – “Él no merece mi comentario. Quienes nos conocen a él y a mí naturalmente llegarán a sus propias conclusiones. El Congreso, ni un solo individuo, tiene el poder de determinar la idoneidad de cualquier cambio. Confiamos en que nuestro proceso colectivo y democrático de toma de decisiones nos guiará efectivamente hacia el futuro. “Cuando llegue el momento, diré si tengo intención de presentarme nuevamente en 2027”.

Minyan – “Es un desastre, una vergüenza. Pero no es posible que los organismos del fútbol, ​​la FIFA, la UEFA, las federaciones y las ligas simplemente intervengan. Los gobiernos nacionales deben hacerlo. Estos comportamientos estúpidos surgen en casa y en la escuela. Hay que erradicarlos en la escuela”. “La raíz: se trata principalmente de un tema educativo. Ahora mismo estamos básicamente en una nueva era en la que el populismo y la extrema derecha aspiran al poder en toda Europa. Italia tiene que preocuparse por el racismo. Muchos medios de comunicación nos acusan de no hacer lo suficiente ” Podemos castigar a los clubes y cerrar los estadios, pero no somos la policía. En Croacia hicieron algo excelente: arrestaron a dos racistas, los encarcelaron y les prohibieron la entrada a los estadios. Automático 0-3 para los equipos racistas. ¿Aficionados?, pero los racistas “no son aficionados, son unos idiotas que utilizan los estadios para mostrar su ideología: no les importa si hacen daño a los clubes. Salen al campo intencionadamente, para crear problemas. Todos los jugadores con los que hablé están definitivamente en contra del racismo: “Los jugadores del Udinese, empezando por los compatriotas de Pegol, mostraron en las redes sociales su solidaridad con Minyan”.