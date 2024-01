Palmieri revela: “¿Klopp? Alguien dentro del mundo milanés me dijo…”

hoy club yourgen Técnico Liverpool De repente anunció que quería irse. “Rojos” También reveló al final de la temporada que no quería entrenar a otro equipo. primera división . Esto es lo que inevitablemente hizo soñar a los fanáticos de muchos equipos, incluidos los fanáticos del equipo. Milán . Aunque es claramente más probable que acabe en el banquillo Bayern de Mónaco No se pueden descartar opciones sobre su futuro.

Palmieri: “Alguien en el mundo milanés me dijo que Klopp…”

—

“En ese momento. Lo digo como lo sé, sólo estoy informando de la situación. Hace un mes, alguien del mundo del Milán me dijo: 'La propiedad está considerando entrenadores extranjeros'. No lo diré”. Tú el segundo nombre. El primero me dice: 'Quieren a Klopp'. Le dije: “Pero no desaparece”. Él dijo: “Ve, ya verás”. Leer también: Milán-Bolonia, las declaraciones de Pioli en la conferencia del día anterior >>>