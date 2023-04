Investigación de plusvalías, oficinas de Roma, Lacio y Salernitana: investigación de Lotito, Friedkin y Tari

Hay un faro para dos. apoderados Sobre la compraventa de futbolistas RomaY Lacio Y salernitana De 2017 a 2021. Jueces destacados de DC y Tivoli Dos investigaciones diferentesuno sobre los Giallorossi y otro sobre los dos clubes que hasta hace poco estaban en manos de Claudio Lotitoprometer guardia de finanzas que hizo hoy Búsquedas en la sede de las tres empresas liga. Están fichados por Lazio y Salernitana los sospechosos el mismo lotito, reptiles Y Ángel Fabianidirector deportivo de la región de Campania, y otras cuatro personas para transferir 7 futbolistas entre las dos empresas. En cambio, los fiscales rumanos se inscribieron en un registro de sospechosos. Dan Y Rayyán Friedkinanterior presidente james pallottael anuncio anterior Umberto Gandini (ahora CEO de Lega Basket) e guido fiengaAl lado de mauro baldisoniex gerente general y ex vicepresidente, y otros ejecutivos de 11 operaciones de mercado.

hipótesis delictivas, por diversas razones, Conexiones sociales falsasemisión Facturas a Operaciones inexistentes y tergiversación fraudulenta mediante el uso de facturas para transacciones inexistentes. Estas son las controversias presentadas por los magistrados de Turín en la investigación que condujo a la solicitud de acusación andrea agnelli y otros ex ejecutivos juventus. Al igual que en blanco y negro, incluso 14 de septiembrecuando se completó tacharel Gyalurussian en bolsa, mientras que la Lazio sigue en el mercado. En el centro de la investigación de Roma sobre la gestión de Pallotta hay cuatro transferencias salientes: MarcaVratesi tominillo Y luca pellegrini. Y tres destacados: desviarY espinaola Y cristian. En The Age of Friedkin, Crosshairs se centra en las obras conseguirY oficinistasY diaby Y kumbula: Dan y Ryan, en colaboración con Giorgio Francia (Director a cargo de los documentos contables) son acusados ​​de cometer comunicaciones falsas a la empresa porque “en los estados financieros del año que finaliza el 30.06.2021 están registrados en el balance de activos (… ) montos adeudados en el curso de transacciones que se caracterizan con él los valores aumentan significativamente O de todos modos Incumplir en comparación con los que hay en el mercado.

Y en cuanto a Biancocelesti y Salernitana, la Guardia di Finanza explica en una nota que se trata de una investigación para esclarecer “los traspasos de jugadores entre las dos empresasque fue propiedad de Lotito durante varias temporadas. En el centro de las investigaciones están los párrafos de derechos de Jean Daniel Akba AkbaruPiaggio MoroniThiago Casasolaemmanuel Chicerellimatias Sal de tu caminoAndrés Armada y Matías Novela. Las búsquedas se organizaron para obtener “documentos contables y no contables” sobre la transferencia de los derechos de los jugadores, continúa Fiamme Gialle, que están realizando investigaciones Fue ordenado por la Fiscalía de Tivoli en Lazio y Salernitana. Los documentos incautados, dice la nota, son en particular “los relativos a los contratos firmados entre los dos clubes, acuerdos entre clubes y jugadores individuales, pagos realizados y los métodos por los cuales se determinó el precio al vendedor y el valor de los jugadores”. vendido.”

Proporciona clasificación de búsquedaincautación temporal Servidores, ordenadores y dispositivos/teléfonos móviles Utilizado por ejecutivos bajo investigación (a excepción de los utilizados personalmente por el Senador Lotito), o para aquellos que lo probarán físicamente para los diversos fines de la enajenación y sus registros contables y administrativos.” Leemos que la acción fue solicitada “porque existe buena razón Para creer que todos los documentos relacionados con la venta de los jugadores Sprocati, Casasola, Marino, Cicerelli, Novella, Morrone y Akpa se pueden encontrar en las oficinas registradas de los clubes deportivos “US Salernitana 1919 srl” y “SS Lazio SpA” Akpro (contratos y documentos – incluyendo documentos bancarios – Certificación de Métodos de Pago).” El decomiso, escriben los demandantes, “parece necesario para Reconstruir el proceso De las personalizaciones anteriores, la acuerdos precontractuales entre las partes, los pagos ya realizados, cualquier comunicación entre las dos empresas, o dentro de cada empresa, con respecto a El valor económico de los jugadores Y los métodos para determinar el precio oficial y los métodos de pago.” La documentación “es por lo tanto necesaria para determinar si los atletas ya han sido pagadosy la cantidad oficialmente autorizada, así como la exclusión de la existencia de hipótesis plusvalías imaginarias Y factura falsa Con los consiguientes delitos de falsa comunicación corporativa.”