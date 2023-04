“Demandaré para recuperar el título de F1 de 2008 cuando estaba en Ferrari” – Corriere.it

a Redacción Deportiva

El expiloto brasileño ha anunciado su intención de emprender acciones legales después de que Ecclestone admitiera que se equivocó al no cancelar el GP de Singapur porque sabía que el resultado era el resultado de una conspiración en Renault.

La historia es vieja. Pero declaraciones recientes lo han vuelto a traer a la superficie. El expiloto de Ferrari Felipe Massa está listo para demandar a la FIA para reclamar el Campeonato Mundial de Pilotos de 2008 que perdió ante Lewis Hamilton. El brasileño se vio impulsado a aventurarse en la sala del tribunal por las declaraciones recientes del ex patrón del circo Bernie Ecclestone, quien admitió que no había hecho cumplir la regulación y que se equivocó al no anularla. Gran Premio de Singapur 2008. en esta carrera nelcinio piqué Voluntariamente provocó un accidente para traer un coche de seguridad a la pista para permitir que su compañero en ese momento en Renault, fernando alonso para ganar la carrera. El coche de seguridad castigó la carrera de Massa, que acabó 13º, mientras que su principal rival por el título (y luego campeón del mundo de facto) Hamilton acabó tercero.

En una entrevista con Motorsport.com, Masa Dijo que quería apelar “no por el dinero sino por la justicia”. «Me dijeron que no podía apelar después de ser declarado héroe, aunque se probara que fue un robo. En ese momento, los abogados de Ferrari me hablaron de esta regla. Así que es lógico que yo crea en esta posición. Pero después de 15 años, siento que el propietario de la F1 (Ecclestone) lo descubrió en 2008, con el jefe de la FIA (max mosley Luego se suicidó en 2021), y no hicieron nada para no empañar el nombre de la Fórmula 1. Es muy triste saber que se tuvo que anular el resultado de esta carrera y que me hubiera llevado el título. Al final, yo fui el que más perdió con este puntaje. La solución correcta es cancelar el resultado de esa carrera. Es la única justicia que se puede hacer en un caso como este. Ya hemos visto otras situaciones similares en los deportes, por ejemplo Lance Armstrong, quien se reveló que estaba consumiendo drogas y perdió todos los títulos. ¿Cuál es la diferencia?”.