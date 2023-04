Chispas en el vestuario sorprendieron a los compañeros. Ayer en Formello…

Luis Alberto no aceptó ser sustituido el domingo ante el Monza: los antecedentes de la polémica de Sarri

Enfurecido, Louis lanzó dos favas con espinilleras. Y las chispas seguirán corriendo en el vestuario al final del partido después de eso. Monza Lacio. Surrey arrojó agua al fuego en la conferencia: “Lewis se enfada aunque se vaya 5-0 en el minuto 93, lo importante es que interpreta perfectamente los partidos. Su primera parte fue una gran primera parte”.

Lo salvé de la culpa, y en otras ocasiones no lo hizo. Ayer por la mañana, ante la apelación, no hubo reacción de ambas partes, y no hubo contacto. El estallido del mago definitivamente sorprendió a todos no porque fuera incapaz, sino porque regresaba de un largo período de aparente calma. tráelo de vuelta Corriere dello Sport.