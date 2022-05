¡Blue sufre físicamente y pierde el segundo set! – Deporte OA

Haga clic aquí para actualizar la transmisión en vivo

15-30 respuesta que Rublev evadió.

0-30 rebote ancho erróneo de revés.

0-15 Duplica el azul que no encuentra el control tranquilo.

0-1 partido cero del cabeza de serie No. 7.

40-0 Otro as de la clase de 1997.

30-0 As del ruso.

15-0 primer ganador de Rublev.

Comience el tercer grupo

19.31 ¡Yannick Sener pierde el segundo set! Andrei Rublev Victoria Parcial 6 vs 4 Fuerte 10° Break Break: Blue tiene problemas físicos evidentes en la rodilla en el medio del descanso.

segundo grupo final

4-6 ¡LLEGA EL SEGUNDO SET DE RUBLEV PERO SINNER SUFRE!

30-40 Saque de Sinner y balón corto que acaba con tiro tras la subred que se salva.

15-40 dos rublo grupo de puntos!

15-30 Otra respuesta profunda de Rublev: El pecador tiene dificultad.

15-15 ¡Qué ángulo en la respuesta correcta a los rublos!

15-0 bien antes mal.

4-5 Ahora el pecador debe alargar el grupo.

15-40 error desde el centro de la plaza Rublev.

40-0 La respuesta de la Sener se hace esperar.

30-0 Servicio ruso y aplastamiento.

15-0 primer gran para Rublev.

Servicio 4-4 y revés clase 2001.

AD-40 es una excelente solución estándar de Sinner.

40-40 Reflexión profunda de Rublev: Sinner tiene dificultades para moverse.

40-30 retrasar el servicio del pecador.

40-15 un poco al lado opuesto del ruso.

30-15 Gran diagonal derecha para Rublev.

30-0 Servicio y Ley Italiana.

15-0 ace desde la falta.

3-4 Rublev no tiene problemas con el servicio y sigue en la cima.

40-15 Diapositiva de Sinner en la cinta.

15-30 Servicio y Ley Rusa.

15-15 As de Rublev.

0-15 LUNGOLINEA LEY-GANADOR PECADOR!

3-3 ¡ACE Y LA GRAN TRANSFORMACIÓN DEL SERVICIO BAJO LA SUPERVISIÓN DEL PECADOR!

AD-40 servicio defectuoso y correcto.

Doble falta de 40-40 segundos en la clase 2001.

AD-40 ¡CLAMOROSO PECADOR HUMEDADO! Gran balón corto tras presionar la línea diagonal.

40-40 volando a las ventajas!

40-30 locos rublos de derecho de respuesta

40-15 abandona abruptamente el servicio.

40-0 bien antes mal.

30-0 Servicio y Ley Italiana.

15-0 PECADOR LOCO ¡Claro!

19.07 Comienza de nuevo después de una pausa de tres minutos.

19.04 Fisioterapeuta en el campo para Azul que trata su rodilla: MTO para Sinner que toma un antiinflamatorio.

2-3 solicitantes de clase 97 en el grupo.

40-15 es una excelente solución para que Rublev abandone el servicio.

30-15 El rendimiento de los moscovitas aumentó con el primero.

15-15 el primer ganador ruso.

0-15 ¡Qué respuesta a la ley equivocada!

2-2 SINNER MANEJA EL MOMENTO Y MANTIENE EL SERVICIO!

¡40-30 piedra de rublo en diagonal invertida!

40-15 que anda mal justo en la diagonal!

15-30 es una excelente aceleración a la derecha de la falla.

15-15 RUBLEV ¡GANADOR! Excelente comparación ganada en diagonal de revés en la espalda.

15-0 Sinner gana un gran intercambio en la diagonal con la derecha.

1-2 Rublev sigue adelante en el segundo set.

15-40 Patada grande de revés en respuesta a la falta.

40-0 servicio y derecha Rublev.

30-0 Larga respuesta de Sinner.

15-0 Cierre italiano en la red.

1-1 No hay problema con el servicio Sinner.

40-15 gran servicio de la nada.

30-15 Error de proximidad de red para clase 2001.

30-0 Revés diagonal Rublev en la red.

15-0 un gran enfrentamiento en el que el malhechor derrotó al drop con la derecha.

0-1 El primer juego excelente de los rusos en el servicio.

40-15 Rublev es salvado por el gol tras recuperar un balón corto de SINNER.

30-15 en la respuesta azul neta.

15-15 ¡Qué bien gana el malhechor!

El 15-0 a primera hora es genial para los rusos.

Comience el segundo grupo

18.45 en solo 29 minutos Jannik Sinner dominó y ganó el primer set sobre Andrej Rublev gracias a dos tapones del segundo y sexto tiempo: Blue es bueno eliminando dos puntos de quiebre en el 6-1 final.

Fin del primer grupo

6-1 ¡PRIMER JUEGO DE PECADOR DE JANNIK!

¡AD-40 estableció un punto de pecado! rublo nervioso

40-40 RECUPERACIÓN REALMENTE MAL INCREÍBLE!

40- Otra oportunidad para el ruso

El 40-40 es excelente ante el italiano.

¡30-40 bolas de Kontrobrik por rublo!

30-30 inversión increíble de rublos! El italiano no puede hacer nada.

15-30 As fuera de la clase 2001.

15-15 Rublev ganador respuesta por ley.

15-0 Excelente antes de la falta.

5-1 doble rotura de la falta que alguna vez tira y se puede usar para la combinación

¡Otra probabilidad de 30-40 de romper por un pecado!

30-30 en el carril de la derecha rusa dejó el servicio.

30-15 Servicio de Rublev y el derecho a ser evitado.

15-15 Excelente primero de la promoción de 1997.

0-15 Error de terminación ruso.

4-1 Azul aún lleva servicio y confirma rotura.

40-30 rublos intentan poner el juego en pie con otra súper respuesta

40-15 rublos derecho a responder a la línea

Victoria 40-0 al final de la clase 2001.

Servicio ganador 30-0 para el italiano.

15-0 ace desde la falta.

3-1 saque y derecha Rublev que gana el primer partido.

40-15 a lo largo del revés en una recuperación defectuosa.

30-15 La defensa de la ley por parte de Rublev termina a gran escala.

El 30-0 es bueno ante el ruso.

15-0 Servicio de Rublev y derecho al contraataque.

3-0 ¡Qué salida en falso que confirma el descanso!

40-15 QUEMADOR RUBLEV CON DERECHO!

40-0 Servicio y Ley del Tirol del Sur.

30-0 as azul.

15-0 larga respuesta de Rublev.

2-0 Eso es un juego de pecado y ruptura en la apertura

40-AD PECADOR DE ROTURA DE PELOTA! Otro ganador de “Blu”

40-40 volando a las ventajas! Que respuesta tan opuesta de SINNER

40-30 Excelente ataque de Rublev al salir del servicio.

30-30 donde SINNER le metió la derecha en el abanico!

30-15 La trayectoria de Sinner es larga.

15-15 Error de subred rusa.

15-0 bien por delante de Rublev.

1-0 ace en mal comienzo.

40-15 Doble Falsa de Sinner.

40-0 ganador de primera clase en 2001.

30-0 Gran punto ganado por el italiano en el diámetro derecho.

15-0 Excelente inicio de servicio de Sinner.

0-0 comienza en el estadio Susan Lenglin.

Comience el primer grupo

18.14 La clase de 2001 tiene como objetivo volver a estar entre los ocho primeros como en 2020: si pasas, saltarás al undécimo.

18.12 Yannick Sener volvió a la cancha tras derrotar al estadounidense Mackenzie MacDonald, venciendo por 6-3, 7-6, 6-3, anotando 11 puntos en el segundo set.

18.10 ¡Comienza el calentamiento en el estadio Susan Lenglin!

18.09 jugadores en el campo! Blue todavía tiene el vendaje en la rodilla izquierda.

18.07 El ruso también perdió dos sets más en la calle, respectivamente ante el argentino Federico Delbonis, derrotando por 6-3, 3-6, 6-2, 6-3. En 1997 debutó ante el surcoreano Kwon Sun-Woo, perdiendo (5) 6-7, 6-3, 6-2, 6-4.

18.05 Andrei Rublev busca su primer éxito en arcilla roja contra azul tras una agotadora victoria sobre el chileno Christian Garin por 6-4, 3-6, 6-2, 7-6 (11).

18.03 avanza por un lugar en los cuartos de final contra uno entre el croata #20 Marin Cilic y el ruso #2 Daniil Medvedev, quien luego desafiará a Philippe Chatrier después del partido entre Iga Swiatek y Zeng Kenwen.

18.01 horas. En 2021, el italiano ganó los cuartos de final en Barcelona por 6-2, 7-6, repitiendo el éxito de hace unas semanas en Montecarlo en octavos de final ante 5-7, 6-1, 6-3.

17.59 cuarto pase entre los jugadores, con los azules en ventaja 2 victorias contra 1: Tras triunfar 2-1 y retirarse en octavos de final en Viena 2020, el ruso perdió los dos partidos sobre tierra batida.

17.57 Llegamos al cuarto juego del día después de los desafíos disputados entre Camila Giorgi, Daria Casactina y Casper Rudd contra Hubert Hurkacz.

17.55 ¡Jessica Pegula derrotó a Irina Camelia Bejo por 4-6, 6-2, 6-3 y se dirigió a los cuartos de final de Roland Garros!

17.08 Jessica Pegula venció a la rumana en el segundo set en 6 vs 2: ¡El tercer set decisivo para llegar a cuartos de final!

16.30 Irina Camelia Peugeot se impuso en el primer set a Jessica Pegula, 11ª cabeza de serie del torneo: la italiana es la menos ausente de los octavos de final.

15.24 Pegola y Peugeot pronto tomarán el relevo. ¡Entonces le toca a Jannik Sinner contra Rublev!

15.23 El partido entre Ruud y Hurkacz acaba de terminar, ganando el noruego por 6-2, 6-3, 3-6, 6-3.

12.58 Ahora se está disputando el partido entre Ruud y Hurkacz. Luego le tocará a Pegula-Begu, y luego será el turno de los italianos al final contra los rusos.

12.57 Desafortunadamente, Camila Giorgi fue derrotada rápidamente por la rusa Daria Kasatkina por 6-2 y 6-2.

12.55 Buenos días amigos deportistas y bienvenidos a Sinner-Rublev Live, Jornada 16 de Roland Garros 2022.

Transmisión en vivo de Camila Giorgi-Kasatkina (primer partido a partir de las 11.00 horas)

Tiempo de juego del partido entre Jannik Sinner y Andrej Rublev – Problema de rodilla Junk Sener – Yannick Sener derrotó a MacKenzie MacDonald

Hola amigos de OA Sport y bienvenidos Transmisión en vivo del desafío entre Jannik Sinner y Andrej Rublev, válido para la 4ta ronda del campeonato individual masculino en Roland Garros 2022. 4to cruce entre jugadores, con el líder azul 2 victorias 1: Tras ganar 2-1 y retirarse de los octavos de final de Viena 2020, el ruso perdió los dos partidos sobre tierra batida. En 2021, el italiano ganó los cuartos de final en Barcelona Por 6-2 7-6 Repita éxito hace unas semanas a Monte Carlo En octavos vs 5-7, 6-1, 6-3.

Clasifica para un lugar en los cuartos de final contra el 20º sembrado croata Marín Cilic y ruso #2 Daniel Medvédev. Yannick Sener regresa a la cancha luego de derrotar al estadounidense Mackenzie MacDonald con victoria por 6-3, 7-6, 6-3 y ganó 11 puntos en el segundo set. Azul, sin embargo, sufría de problemas en Tendón rotuliano de la rodilla izquierdaaunque no debería molestarse porque no es nada peligroso, como proclamó el propio Tirol del Sur. La clase de 2001 tiene como objetivo volver a estar entre los ocho primeros como en 2020: si pasa, en realidad saltará al undécimo.

Andrei Rublev busca su primera victoria sobre tierra batida ante el Al-Azraq tras vencer al chileno Christian Garin por 6-4, 3-6, 6-2, 7-6 (11). El ruso también perdió dos sets más en la calle, respectivamente, contra él. argentino federico delbonis, Derrotó 6-3 3-6 6-2 6-3. 1997 debutó contra Kwon Soon-woo de Corea del Sur, Perdió (5) 6-7, 6-3, 6-2, 6-4. El moscovita mejoró en la primera vuelta el año pasado cuando salió ante el alemán Jan-Lennard Struve: El ruso es séptimo del mundo, pero tiene que cuidarse las espaldas dado el excelente nivel de Casper Rudd.

OA Sport te trae en vivo el partido entre Jannik Sinner y Andrej Rublev, válido para la cuarta ronda de individuales masculinos de Roland Garros 2022. Será el cuarto partido de 11 días corte susan lenglin, Tras el reto entre Camila Giorgi y Daria Kasatkina, Casper Rudd vs Hubert Hurkacz y Jessica Pegula vs Irina Camelia Bejo.

Foto: LiveMedia / Jean Catuffe / DPPI – LivePhotoSport.it