Ibrahimovic, el capitán se despide del fútbol que importa | Vuelve a donde todo empezó

Pronto se despedirá del fútbol importante y volverá a sus raíces y tomará una decisión honesta y agradecida.

Estamos aquí ahora. Por tercera vez en su historia futbolística y en su vida Zlatan Ibrahimovic está listo para fichar por el Milán. Pero esta vez no lo hará como futbolista. Su retirada del fútbol, ​​que se produjo en el estadio de San Siro de los rossoneri el pasado mes de junio, emocionó y lloró a todos los aficionados del Milan y puso fin a una era.

Será la tercera vez que Brahim visite Milán bajo otra forma, aún no del todo definida y aún no oficial. Todavía no sabemos cuándo, tal vez dentro de unas semanas o unos meses, pero Ibrahimovic firmará el acuerdo Con el Satán Regresará al campo rossoneri. Sólo falta arreglar los últimos detalles, pero ahora hay un acuerdo práctico sobre todo.

Aún quedan muchas incertidumbres y dudas sobre el papel que jugará Zlatan en Milán, sin embargo Es poco probable que pueda entrar en las filas de la dirección. Incluso su presencia en Milanello junto a Pioli en cada entrenamiento y cada día parece improbable para no deslegitimar la personalidad del técnico. Por tanto, la forma de las agujas puede ser más transversal.

Zlatan, de hecho, según las últimas noticias Rumoresse unirá a la empresa, Colaborando directamente con RedBird, como fotógrafo cardenal. Es una postura similar, en definitiva, a la de LeBron James, otro brillante deportista que fue elegido para publicitar la marca en todo el mundo. Parece que el encuentro que tuvo lugar el martes por la tarde entre Cardinale e Ibrahim, que tuvo lugar antes del partido entre Milán y Paris Saint-Germain, fue decisivo, y pronto se sabrá más sobre todos los detalles del acuerdo.

Ibra y Milán de nuevo

Pero el regreso de Zlatan Ibrahimovic a Milán parece ya una certeza. por tercera vez. Todos recordamos el segundo y fue el punto de inflexión en la historia moderna. Satán. Zlatan A.Llega en enero de 2020 tras la catástrofe de Bérgamo. Muchos años oscuros y los rossoneri vuelven a resurgir y regresan a la Liga de Campeones y vuelven a ganar el Scudetto después de once temporadas.

También fue importante su primera vez en Milanello. Era el verano de 2010 y el Inter acababa de ganar el campeonato. triple Había un aire de depresión en Milán. Zlatan llega al final del mercado de fichajes y se une a un equipo que ya es excelente Fue decisivo para ganar el Scudetto 2010/2011, con Massimiliano Allegri en el banquillo.

Una elección honesta, el ex jugador del Milan vuelve a sus raíces

Éste, como se mencionó, era un equipo excelente. Seedorf, Nesta, Gattuso, Pato, Boateng, Ambrosini, Robinho, pero sobre todo, el joven y fortísimo Thiago Silva. El central brasileño, que luego fue vendido al Paris Saint-Germain, junto con Ibrahimovic, en el verano de 2012, también fue capitán de este equipo y sigue siendo uno de los principales lamentos de todos los aficionados del Milan.

Ahora, a sus 39 años, sigue marcando la diferencia en Europa vistiendo la camiseta del Chelsea. Sin embargo, esta debería ser su última temporada en Londres. De hecho, Thiago podría decidir el próximo mes de junio regresar al Fluminense, equipo que acaba de ganar la Copa Libertadores, para terminar su carrera en uno de los clubes en los que se afianzó de joven y seguir los pasos de su ex selección. Su colega Marcelo.