He aquí por qué, análisis y últimas novedades.

Ucrania todavía tiene un mes, quizás 45 días, para aprovechar al máximo su contraofensiva en la guerra contra Rusia. Luego, a medida que el tiempo empeore y llegue el invierno, las maniobras de campo se volverán más complicadas. Y pinta un cuadro, mientras las operaciones de las fuerzas de Kiev entran en una etapa decisiva, el general Mark Milley, jefe del Estado Mayor estadounidense, que por el momento rechaza los juicios negativos excesivos.

“La ofensiva comenzó hace unos 90 días. Fue más lenta de lo esperado. Pero hay una diferencia entre lo que Clausewitz llamó una guerra sobre el papel y una guerra real”, afirma el general, subrayando que aún quedan “30 0 45 días, una largo tiempo.” “De los combates antes de que llegue la lluvia y el frío.

“Es demasiado pronto para saber cómo resultarán las cosas. Los ucranianos han tenido un éxito parcial en lo que han hecho, y eso es importante”. “Entonces lloverá. Habrá mucho barro. En ese momento será difícil maniobrar y luego llegará el invierno. En ese momento veremos cómo va”. Pero ahora es demasiado pronto para decir si el contraataque ha fracasado o no.Millie señala.

Nuevas armas próximamente, ¿cuáles son los cambios?

En las próximas semanas, Kiev tendrá a su disposición el nuevo paquete de ayuda preparado por Washington. Están en camino municiones con uranio empobrecido, en particular proyectiles de 120 mm para los tanques Abrams, que se supone que debutarán pronto en Ucrania. Además, Estados Unidos está evaluando desplegar el misil de largo alcance Atakum, que podría suponer un “verdadero cambio de juego” en el contexto de lo que actualmente está casi prohibido.

“Los ucranianos han hecho progresos constantes. Aún no han terminado, la guerra aún no ha terminado. No han terminado esta fase que están tratando de completar con una serie de objetivos. Es demasiado pronto para decir cómo terminará”. .” El general repite.

Contraataque, donde llegaron los ucranianos.

Las últimas noticias indican avances en la región de Robotin, en la región de Zaporizhzhya, no lejos del nodo estratégico de Tokmak, que tiene un alto valor logístico para Rusia. “Seguimos dando pequeños pasos hacia adelante en la zona de Robotyn. Alrededor de un kilómetro y medio de territorio ucraniano han sido liberados”, afirmó el Comando Sur, sin aclarar cuándo se produjeron los últimos avances.

En los distintos análisis, para tener una visión más completa, también se puede hacer referencia a la contraofensiva lanzada por Kiev en la segunda mitad de 2022. El año pasado, las fuerzas rusas fueron empujadas hacia el este desde la región de Járkov: Ucrania retomó la ciudad de Járkov. Lyman el 30 de septiembre de 2022 y otras 6 semanas después, hacia mediados de noviembre, logró la liberación de Kherson.