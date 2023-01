Explosión de gasoducto en Lituania, llamas de 50 metros de altura: Evaluación de la hipótesis del sabotaje

17













a Tubería En Lituania, no se han reportado heridos hasta el momento. Esta noticia proviene de la prensa nacional ya que se informó que el episodio ocurrió a las 5 de la tarde en Pasfalio-Venkeemia, en la región de Pasvallis. Ministro de Relaciones Exteriores de Letonia Papeles Artísticos Tuiteó que no se descarta la hipótesis del No sabotaje.

Explosión del gasoducto que conecta Lituania y Letonia: qué pasó

Según lo indicado por la radio lituana “LRT”, no hubo reportes de víctimas en el lugar de la explosión. El accidente ocurrió alrededor de las 17:00 horas en la localidad norteña de Pasfalio Venkiemia.

En un pueblo cercano, Valakėliai, estaban los 250 residentes evacuación. Aún no se sabe qué provocó la explosión.

Gāzesvada sprādziens Lietuvā ir rūpīgi jāizvērtē, nevar izslēgt pativersiju. -Artis Pabrix (Paprix) 13 de enero de 2023

Según las primeras noticias de los diarios locales, a partir de la explosión se generaron llamas, que podrían alcanzar los 50 metros. El gasoducto está siendo operado por el operador Amber Grid, quien dijo a los medios a través de un vocero: “Estamos investigando la causa de la explosión”.

hipótesis de sabotaje

Momentos después del incidente, el ministro de Relaciones Exteriores de Letonia escribió en Twitter: “La explosión del gasoducto en Lituania debe investigarse a fondo, pero no se puede descartar el sabotaje”.

Sin embargo, poco después, el portavoz de Amber Grid, Nemonas picniusAñadió: “Según la evaluación inicial, no vemos ninguna causa maligna, pero las investigaciones cubrirán todas las opciones posibles. No vemos ningún signo de posible influencia externa”.

Por razones de seguridad, se ha detenido el suministro de gas a través del gasoducto dañado, pero continúa el suministro con el gasoducto paralelo.

Este oleoducto conecta Polonia y los países bálticos y fue construido en 1978. Recientemente, según informa Picnyos, se han realizado trabajos de mantenimiento y por ello también se baraja la hipótesis de conexión con la explosión.

Contacta con Nord Stream

Después del accidente, naturalmente, muchos encuentran una conexión conExplosión de Nord Stream En octubre, episodio del que aún no se han identificado los responsables.

Dada la guerra en Ucrania y las conexiones energéticas en Europa, es natural pensar en una mano rusa en la explosión del gasoducto en Lituania.

Por el momento, no hay evidencia que sugiera que la ruta de la subversión sea la correcta, pero es posible que surjan nuevos elementos en las próximas horas.