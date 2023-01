Investigaciones de la Fiscalía italiana sobre el flujo de fondos en Cuentas de la familia PanziriY Todo todavía congelado a un agregado 240 mil euros Alrededordestacó una serie de Transferencias en nombre de la hija Silvia que llamó la atención de los investigadores. Porque los remitentes son dos ONG que la investigación de la Fiscalía Federal belga acabó en ronda Sobornos de Qatar y Marruecos En las instituciones de la Unión Europea: No hay paz sin justiciaque el Secretario General está siendo investigado Nicolás Vega Talamancay otra organización estadounidense no investigada, Fundación de Derechos Humanos. Mientras tanto, en Bruselas hay innumerables dimisiones de personas involucradas en la investigación: eurodiputado por el Partido Demócrata, Andrés CozzolinoDecidió que no sería parte de eso. comisión pegaso Residencia en Delegación del Magreb Parlamento Europeo.

Para dar entrada, después de las primeras comprobaciones por parte del equipo dirigido por el juez Michael CleeseFue el ex asistente de Antonio Panziri, francesco giorgiY Como lo reveló en exclusiva ocurriendo todos los días. Just Giorgi, ex vicepresidente del Parlamento Europeo eva kylie Y entre los que se consideran en el supuesto centro organización criminal En la Unión Europea, cuando se le preguntó sobre los flujos de fondos de terceros países, declaró que las ONG Se usaba para intercambiar dinero.. Luego explicó: “Panziri dio la idea de montar una ONG. Necesitábamos encontrar un sistema limpio que no disparara la alarma. Los qataríes lo pidieron. Por eso ayudé”. Luchar contra la impunidad (La otra ONG involucrada en las investigaciones y presidida por el ex eurodiputado en virtud del artículo 1, asi que) que luego se estableció y nutrió financieramente Fundación de Derechos Humanos jefe que fue thor alvorsen“.

Ahora la ONG americana ha vuelto a la investigación coordinada por la Fiscalía Adjunta de Milán, fabio di pascuale implementado con guardia de finanzas. Analizar los movimientos de los últimos dos años en la cuenta Silvia Panzeri, se pagan unos pocos miles de euros al mes, en concreto de la Fundación “No hay paz sin justicia” y la Fundación Derechos Humanos. La mayor parte de los pagos se acreditan a la ONG italiana, mientras que los pagos de HRF son menores. Por el momento, sin embargo, la Fiscalía de Milán no está realizando investigaciones independientes y, por lo tanto, será necesaria la coordinación con los colegas belgas que lideran la investigación en los próximos días. Queda por entender cómo los protagonistas de esta historia justificarán el flujo de dinero de las ONG a los miembros de la familia Panziri.

Mientras tanto, desde la capital belga llega la noticia de la renuncia de Cosolino a comisiones y delegaciones de alguna manera vinculada a la investigación que lo encuentra involucrado: “La solicitud de suspensión de la inmunidad contra Cosolino consta de unas pocas líneas y se basa en la hipótesis de investigación que no no parece preocuparle, dado que no hay algo ni nadie está directamente involucrado. Cozzolino exigirá ser oído por la Comisión Gori para corroborar su opinión Desconocimiento total de los hechos. Y responde todas las preguntas. Para permitir la máxima transparencia y serenidad de las actuaciones, ya ha anunciado su dimisión de la Comisión Pegasus y de la delegación del Magreb”, informaron sus abogados. federico conteY desio ferraro Y dimitri di picco.