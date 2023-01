Más problemas para Kroos, el italiano más confiable (y discutido) del mundo. Sus abogados también lo están demandando.

después, después Los New York TimesY sus abogados atacan al Dr. Carlos Cruzun oncólogo italiano de la Universidad Estatal de Ohio, quien durante años fue considerado el mejor investigador en su campo académico segúníndice H De la base de datos de literatura científica cucharadas. El bufete de abogados “Kegler Brown Hill + Ritter” en el que Croce se basó en el caso de difamación que perdió contra Los New York Timespregunta el profesor Millón de dólares, que, sin embargo, no tiene intención de dar, ya que cree que no ha sido adecuadamente representado. Mientras tanto, el estudio le pide que venda su propiedad. pinturas barrocas Si tienes problemas de liquidez. Pero vamos en orden.

Acusado de plagio, falsificación y prevaricación en The New York Times

Desde 2017, el famoso profesor italiano, de 78 años, ha iniciado una batalla legal contra Los New York Timesque reportó dudas sobre Corrección moral De su investigación científica expresada por el Prof. lijadoras davidun virólogo de la Universidad de Purdue que se hace llamar “ético de la ciencia». Específicamente, según la Gran Manzana, Croce había investigado y usado citas en el trabajo de sus colegas de manera poco ética y con la intención específica de aumentar su puntaje H. En el’propósitohablamos de eso también falsificación de datos y Plagio. Además de Cross, participarán otros dos investigadores italianos, michelle garofalo Y Flavia Pechory. Después de la revelación de Los New York Timesasí como la Universidad Estatal de Ohio (o mas alto) abrió una investigación interna tras la cual instó a Cross a corregir errores técnicos y extremar la cautela en futuras publicaciones. Recientemente, la prestigiosa revista naturalezas Anunció que en una investigación interna adicional de la OSU, también se habían encontrado irregularidades similares a las disputadas contra Croce en los trabajos académicos de Garofalo y Picchiorri.

Fondos cruzados para la investigación del cáncer

Por otro lado, como Corriere della Sera Citando a otros investigadores en el campo de la medicina, las acusaciones contra Cross no estarían ajenas a la envidia por la enorme cantidad de dinero que recibe el profesor para financiar su trabajo. Solo Oso lo paga $830,000 al año. mientras era gobierno Usos ya le pagué 100 millones Dólares que se utilizarán para la investigación genética del cáncer, en la que se especializa Croce. En contacto con el diario milanés, el profesor comentó el caso de Columbus, la ciudad de Ohio donde vive y tiene su sede la universidad: «Mi investigación universitaria terminó -dijo- sin resultados y sigo siendo un profesor distinguido en la universidad estatal. . en realidad pregunté Junta directiva Que me compensen de mi universidad porque la investigación, en lugar de terminarse en 4 meses como exige la ley, duró 4 años». Además, el profesor señala que todas sus obras son de todos modos revisión por paresSu estudio: A Tasa de error de laboratorio del 1,2 %“No me parece alto”, dice Cross.

La pelea con el bufete de abogados

Entonces, ¿cuál es la base de la disputa de Cross con el bufete de abogados? Los abogados argumentan que una vez que el caso de difamación v. Los New York TimesCross no les dio la recompensa acordada. Por su parte, el profesor se defiende: «Ya les he pagado 750 mil dolares Para un caso que tenía pocas posibilidades de ganar de todos modos, así que supongo que no obtuve ayuda efectiva. Quería retirar un artículo. Los New York Timesesa fue la razón

de la razon No me dijeron que era imposible conseguir. Así que siguen enviándome facturas por su trabajo”. Es por eso que Croce tiene la intención de apelar, si él también sirve confiando en la justicia italiana. Pero ciertamente no serán las pinturas barrocas las que pagarán el precio: “Me tomó años para comprarlos”, explica.

