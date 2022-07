“No tengo cáncer, es solo un chisme en la corte. ¿Grabar? Ahora no, tal vez algún día »- Corriere.it

“Iré a Canadá, luego me gustaría ir a Moscú y Kiev”, dijo el Papa Francisco a Reuters, hablando de su enfermedad, los rumores de su renuncia y los próximos viajes.

Ciudad del Vaticano – ¿Cómo estás? “¡Que todavía estoy vivo!”. Francesco niega que se haya encontrado un . cáncer durante L ‘Cirugía de colon el año pasado

¡No me dijeron nada de esto! Chismean sobre la corte…También niega lo informado sobre su renuncia en agosto: “¡Pero nunca se me pasó por la cabeza! No ahoraDe momento, no, de verdad! ».

El Papa Francisco habla con la agencia de noticias estadounidense Reuters, lo que no sorprende: especialmente en Estados Unidos, el epicentro de la oposición a Bergogliolos rumores de enfermedad o renuncia se repiten y se propagan, como sucedió el pasado verano, son inmediatamente desmentidos.

En una entrevista con el reportero Philip Pullella, entre otros, Francesco dice que su rodilla derecha está mejorando y después del viaje a Canadá a fines de julio. Le gustaría ir tanto a Moscú como a Kiev lo antes posible.si es posible ya en septiembre.

El Papa también habla de aborto espontáneo Reitera la condena de la iglesia, pero en cuanto al fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, dice que lo respeta pero aún no ha estudiado sus aspectos legales.

Los rumores de renuncia nacieron para elegir Visita L’Aquila El 28 de agosto y la celebración de la Misa frente a la iglesia de Collemaggio que la alberga. Artillería Celestino V, Papa “La Gran Negativa”. Recordó que Benedicto XVI ya lo había hecho antes de su dimisión, sin precisar que Ratzinger fue a L’Aquila el 28 de abril de 2009, cuatro años antes de su dimisión.

los El Correo de Washington Llegó al nombre honorífico: “¿Francisco está cerca del final de su pontificado?” Muchos, sin entender, citaron un chiste de los obispos durante la Asamblea General del IEC a fines de mayo: “¡En lugar de una operación, renuncio!” , seguido de risas.

Ahora se sabe que Francesco se ha resistido hasta ahora a los consejos de los médicos para posicionarse reemplazo de rodillaPrefiere contenerse fuera de juego. Pero algunos obispos dijeron que el Papa mensajeroTambién dijo: Eso Para juzgar, dicen que necesitas la cabeza, no las piernas.y luego mientras la cabeza funcione.

Y así repite Francis, como ha señalado repetidamente en el pasado, a Reuters. Un día puede renunciar si la enfermedad le impide dirigir la iglesia.: Si y cuando podría suceder «No sabemos, no sabemos. De momento no, de verdad. Pero ha llegado el momento, cuando veo que no puedo hacerlo, lo haré, y ese es el gran ejemplo del Papa Benedicto, fue algo bueno para la Iglesia, les dijo a los Papas que se detuvieran a tiempo. Es genial, Benedicto. Dios dirá“.

En cuanto a rodilla

habla de un La ‘pequeña fractura’ de la terapia magnética, láser y de infiltracióny confirma: “Estoy bien, voy mejorando poco a poco”.

Hablando de la situación en Ucrania, Francesco lo dice. Hubo contactos entre el Ministro de Relaciones Exteriores del Vaticano, Petro Parolin, y el Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Sobre un posible viaje a Moscú, que no obtuvo respuesta, como ya se explicó en la entrevista con el director mensajeroLuciano Fontana.

Pero el Vaticano insiste y siempre está listo por si acaso: “Me gustaría ir a Ucrania y quería ir primero a Moscú.. Intercambiamos cartas sobre esto, porque pensé que si el presidente ruso me daría una pequeña ventana para servir a la causa de la paz… Ahora es posible, después de que haya regresado de Canadá, que pueda ir a Ucrania. . Lo primero es ir a Rusia para intentar ayudar de alguna manera.. Me gustaría ir a ambas capitales”.

En cuanto al fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que deroga el derecho constitucional al aborto, el Papa dice que “respeta la decisión” pero “no tiene suficiente información para hablar de ello desde un punto de vista legal”. Sin embargo, repite la condena del aborto, comparándolo con “contratar a un asesino profesional”, en términos duros que ya ha usado en el pasado: “Pregunto: ¿Es legítimo, es correcto quitar una vida humana para resolver un ¿problema? ¿Un problema?”.

En cuanto a los obispos estadounidenses que niegan la comunión a los políticos a favor de las leyes del aborto, como Joe Biden o Nancy Pelosi, Francisco vuelve a dejar claro que no está de acuerdo: “Cuando la iglesia pierde su naturaleza pastoral, cuando el obispo pierde su naturaleza pastoral, crea un problema político”.

La entrevista tuvo lugar el sábado por la tarde, el día que se suponía que debía irse. Congo y el Sudán del Sur. Francesco no fue por el dolor de rodilla y continuó el tratamiento: los médicos le dijeron que también tendría que renunciar al viaje a Canadá, del 24 al 30 de julio, si no aceptaba someterse a otros 20 días de tratamiento y descanso durante la duración. de la rodilla derecha. Una elección que le causó “mucho sufrimiento”, porque quería promover la paz en los dos países.