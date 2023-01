Ucrania – Rusia, Boletín de Guerra Hoy 5 de enero

Zelensky: Debemos poner fin a la agresión rusa este año

“Debemos poner fin a la agresión rusa exactamente este año y no posponer ninguna capacidad de defensa que pueda acelerar la derrota del estado terrorista”, dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en su telegrama vespertino. Hoy tenemos nuevos y sólidos resultados de nuestro maratón diplomático – dijo, refiriéndose a su conversación telefónica con el presidente francés. Francia está llevando el apoyo de defensa europeo a Ucrania a un nuevo nivel y agradezco al presidente Macron por este liderazgo”. Recibiremos más vehículos blindados y especialmente tanques con ruedas de fabricación francesa. Esto envía una señal clara a todos nuestros otros socios: no hay razón lógica para no abastecer a Ucrania todavía con tanques al estilo occidental, y esto es muy importante para restaurar la seguridad para todos los ucranianos y la paz para todos los europeos.