Zelensky: Hay demasiados partidarios de Putin en Italia y no hay visas. Luego anuncia una lista de nombres de propagandistas rusos y critica a la Unión Europea: “Se ha enviado el 30% de las armas prometidas”.

Y en estos meses más que nunca, después de dos años de guerra, Volodímir Zelenski Sabe que si no hubiera sido por la unidad del llamado Frente Occidental Ucrania Los peligros de rendirse bajo la presión del ejército ruso. En el campo hay soldados. Kyiv Todavía están perdiendo puestos de avanzada, aunque todavía son pequeños en tamaño. brazos Tardan en llegar a Occidente Europa Pero sobre todo en Estados UnidosEl apoyo incondicional a la cuestión de Kiev parece menos decisivo. En este contexto, el primer domingopresidente ucraniano Ha enviado un mensaje a estos países, a los que considera más cercanos a él, para que “propaganda rusaNo lo contamine sin posibilidad de reparación. y el lo hizo En referencia particularmente a Italia: “Sandía Está de nuestro lado y estoy muy agradecido a su Primer Ministro y estoy contento con el acuerdo que firmamos ayer, pero Hay muchos partidarios de Putin en Italia. Y sobre todo Debes cancelar sus visas.. Esta también es un arma. “Ves lo que sucede cuando los rusos están en un país y ves la guerra en Ucrania, y por eso creo que deberías despedirlos”.

Sus palabras llegaron de repente y ciertamente conmocionaron incluso a los gobiernos amigos, no sólo a los observadores. No está claro a qué personas o entidades se refería Zelensky, y probablemente sean personas de nacionalidad rusa, ya que se refiere a la cancelación de visas. Pero las aclaraciones, según él, llegarán pronto, dado que el gobierno está “preparando un expediente”. existentepero no sólo en relación con Italia, soi propaganda rusa. Es una lista larga y queremos proporcionártela Comisión Europeaa Parlamento EuropeoA los líderes de la Unión Europea y de Estados Unidos. Son defensores y empresas cercanas a Rusia las que están intentando hacer esto. Eludir sancionesMientras tanto, en Bruselas, el jefe de Estado ucraniano envía una queja: “De millones Dirigir Lamentablemente, lo que la Unión Europea nos prometió no alcanzó el 50%. 30%“.

Sin embargo, las declaraciones deben incluirse en el contexto del día en que habla del país en el que se encuentra. Dificultades desde una perspectiva militar Dependen cada vez más de una ayuda que es cada vez más difícil de justificar dentro de los diferentes países. Durante los últimos tiempos G7 Esto se hace a través de tecnología de video y en presencia. Sandía, Von der Leyen Y decoración En Kiev, el jefe de la Comisión Europea destacó que Ucrania tendrá que decidir qué es una paz justa, pero en realidad tanto a Estados Unidos como a la Unión Europea les resulta difícil encontrar unidad en la ayuda que se proporcionará para permitir a Kiev mantener una posición tan intransigente. . Zelensky también lo sabe, hasta el punto de que en la misma conferencia de prensa no lo ocultó como si fuera un ucraniano”.Viviremos tiempos difíciles. En los próximos meses. Tendremos que enfrentarnos a diferentes oleadas de Presión política“Mali”. Internamente, “Este es el momento más difícil para nuestra unidad, y si todos colapsamos desde afuera, Dios no lo quiera, desde adentro, este será el momento más débil”. Dijo que era consciente de la verdad. de eso.”Elecciones americanas “Serán un punto de inflexión”.

Donald Trump En realidad, es el gran fantasma que ronda los pasillos. Mariinski. Los republicanos ya bloquean la aprobación de una nueva ayuda a Kiev si regresa polo En el casa BlancaEl flujo de dinero y armas puede detenerse repentinamente. Queda menos de un año para las elecciones presidenciales en Estados Unidos y Zelensky ve que el tiempo corre y lo apuesta todo a la unidad del frente amigo. Incluso pide la supresión de quienes considera injustos. Partidarios de Putin en Europa.