“Este proceso comenzó el día en que Rusia y el mundo fueron sacudidos por la terrible noticia de la muerte de Alexei Navalny. Yo también quedé conmocionado y decidí renunciar a esta última oportunidad de hablar. Pero luego pensé: Son todos eslabones de la misma cadena, la muerte, o mejor dicho, el asesinato de Navalny.La persecución judicial de otros críticos del régimen, incluido yo mismo, la asfixia de la libertad en el país y la invasión de las fuerzas rusas en Ucrania. no he cometido ningún delito. Me están procesando por un artículo periodístico en el que definí el sistema político existente en Rusia como totalitario y fascista, un artículo que escribí hace más de un año. En ese momento, a algunos de mis conocidos les pareció que yo estaba muy triste. Pero ahora creo que está claro no exageré en absolutoa”.

En el aula Apareció en cada sesión de lectura. la operacion Por Kafka. Pero Oleg Orlov no es ciertamente Joseph K. Quien está siendo perseguido por las autoridades sin saber el motivo. Más bien, es uno de esos rusos "que tienen un brillo de locura en los ojos", según la ya clásica definición de Enzo Bettezza. En 1979, cuando tenía 26 años. Fue considerado uno de los biólogos más prometedores de la URSS.. Trabajó en el Instituto de Fisiología Vegetal de Moscú. Pero por la noche fotografiaba sus propios folletos contra la guerra en Afganistán y los pegaba en paradas de autobús y cabinas telefónicas. Escapó del castigo con una advertencia de las autoridades de Brezhnev. Dos años después repitió lo que había hecho e hizo lo mismo en protesta por la prohibición impuesta a "Solidaridad". Desde entonces no ha parado. A finales de los años 80, estuvo entre los fundadores de Memorial, la organización creada para preservar la memoria de las víctimas de la represión estalinista, que ganó el Premio Nobel de la Paz en 2022 después de que las autoridades anunciaran su prohibición. "Mi problema es este", nos dijo una vez. Pertenezco a esa categoría de rusos que "sienten" las injusticias del mundo ellos mismos."Y no pueden permanecer en silencio".

Y en la primavera de 2023, la inevitable teja cae sobre su cabeza. Orlov escribió un artículo para el sitio web francés. zona de medios En el que analiza los motivos de la operación militar especial. Título: Querían el fascismo y lo consiguieron. Acusado de “difamar al ejército”, según el artículo del Código Penal promulgado tras la invasión de Ucrania. Este escrito es una clara evidencia de “hostilidad ideológica hacia los valores espirituales, morales y patrióticos tradicionales rusos”. Se niega a participar activamente en las audiencias porque mientras tanto El Ministerio de Justicia lo declaró agente extranjeroOrlov teme que esta situación perjudique a los testigos llamados por la defensa. Entonces se sienta en los bancos a leer a Kafka. En julio, el tribunal Golovinsky de Moscú lo condenó a prisión. Una multa de 150.000 rublos.. No importa lo salado que sea, es mejor que la prisión. Tiene pocas ilusiones sobre el resultado de la historia. No se equivoca. Las apelaciones a la fiscalía son un hecho bastante raro. En apelación se solicita la sustitución de la multa por pena de prisión. Ayer se solicitó una pena de prisión de dos años y once meses.

Profecía En 1990 abandonó su carrera como biólogo para incorporarse… Parte del recién formado Comité Parlamentario de Derechos HumanosEstablecido por el Sóviet Supremo de la URSS. Fueron los años turbulentos de la perestroika bajo Mikhail Gorbachev. Orlov se mostró reacio a convertirse en representante oficial del estado. Pero lo convenció su profesor Sergei Kovalev, histórico disidente y preso político de 1974 a 1987, años que pasó en colonias penitenciarias de Siberia y Tartaristán. "Hay que aprovechar esta oportunidad", le dijo. "Porque no durará mucho". Es una profecía que todavía resuena en sus oídos hoy. Orlov Logró aprobar leyes sobre la rehabilitación de víctimas de campos de trabajo y refugiados.. Después de casi cuatro años, se marcha. Rusia bajo Yeltsin está cambiando ahora, pero no de la manera que él esperaba.