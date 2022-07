Examen de francés de Sonego

No podía dejar pasar la oportunidad y no lo hizo. Jugando un partido prácticamente perfecto Lorenzo Sonego rompió el pase en la tercera vuelta de Wimbledonlos terceros cuatro slams para 2022, que se juega en los céspedes del All England Club de Londres. El British Major no otorga puntos válidos para las clasificaciones ATP y WTA de este año (como “represalia” por la decisión de la Federación Británica de no aceptar tenistas rusos y bielorrusos en torneos en Gran Bretaña), pero ofrece un premio acumulado récord: £ 40,350,000 .

27 años de Turín, 54º en la clasificación y 27º en el ranking, tras vencer finalmente al estadounidense Dennis Kudla en cinco setsY el norte. 75 ATP, aunque la muñeca izquierda todavía está agitada, Filtro 76 (4) 64 64, Exactamente a dos horas y media del partido, El francés Hugo Gaston es zurdo, 66 en la clasificación, en su primer intento en el cuadro principal de Wimbledon.

El Piamonte ha ganado tres tandas de batallas en los dos grupos anteriores con el tolosano de 21 años, que disputó la primera ronda de Montpellier (la sala rápida cubierta) en 2021 y la primera ronda de Sydney (la dura) el pasado mes de enero. . El primer set es bastante duro con pisadas de zurda y una recuperación asombrosa que mantuvo al francés en carrera que descartó dos puntos de quiebre en la segunda mitad y tres más en la sexta. Los piamonteses tienen una gran rigidez en el servicio, se ven obligados a ganar ventajas solo en la primera y undécima entrada. Decidió romper el empate, equilibrado hasta los 4: Luego Lorenzo ganó los últimos tres puntos -el primer ganador, un tiro a la red, una gran recuperación del francés- cerrando 7 a 4.