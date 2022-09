"Guardiola está feliz de tenerlo aquí, me ayudará aparte cuando... juguemos en contra"

“Los Brighton Me quería mucho, tiene un estilo de juego muy parecido al que yo tenía en mente, tenía otras posibilidades, pero cuando me llamó el Brighton me convenció. Nos encontramos enseguida”. Roberto de Zerbi Durante la presentación como nuevo entrenador del club inglés. El ex Sassuolo y el Shakhtar han firmado contrato hasta 2026. “El trabajo que ha hecho Alfarero Me facilita -dijo- que los jugadores tengan las características adecuadas para lo que quiero. Estoy con un cuarto equipo y eso es un incentivo enorme. Guardiola? Es un entrenador como ningún otro. Hablé con él el domingo. Me dijo que estaba contento de haber venido aquí y que me ayudaría si necesitaba algo. Excepto cuando jugamos en contra”.