Baloncesto, 8ª Final Copa Italia: Olympia Milano – Dinamo Sassari 88-68

Milán Sassari 88-68

En Pesaro para defender el título ganado hace un año en el Foro. El Milan afronta de la mejor manera posible los octavos de final de la Copa de Italia en el Vitrifrigo Arena y en los primeros cuartos de final le viene propicio a Sasari, que llegaba prácticamente sin entrenar las piernas y con muy poco o nada que perder. El partido que fue final en las ediciones de 2015 y 2017 duró dos cuartos, en el tercer inning se dieron a la fuga los portavasos. Dynamo está peleando lo mejor que puede, pero no tiene la condición para sostenerlo. Olympia deja sin ventas a Kiel, Grant y Tarsevsky, mientras que Sasari sin Bendios (Covid). Al 4′ tiene marca de 18-6 con 9 puntos desde el trampolín desatado de Daniels (3/3 de 6,75). Sassari está inmediatamente en problemas, Robinson tratando de mantener a su equipo en alerta y un luchador terrier (18-12 a las 6 en punto). Messina rota a lo grande y Delaney es una conductora. Bucchi se destaca y crece, tiene marca de 29-23 a los 13 minutos. Alviti es uno de los Milan más idóneos que agiliza su defensa que siempre es una garantía. El Milan sigue adelante pero no domina (36-28 al 18), Mikoulu se queda corto. Sasari vuelve del descanso con el ánimo adecuado (45-39 a los 22 minutos), luego para y vuelve a doblegar a Olympia, esta vez de forma definitiva: 60-40 a los 28 minutos con 18-3 de break en la apertura del tercer descanso, con Delaney en buena forma. Partido detenido, Dynamo en reserva. Treier dejó de sangrar al 1’55” de la tercera sirena con un hat-trick, después de más de 6′ de sus colores sin goles. A los 31 minutos era el 67-46, Cerdeña vuelve a repostar pero los toros se escapan de la cuadra. Triple Ricci (que colocó 10 puntos en los últimos 10 minutos) iguala 70-52 desde el minuto 33, Rodríguez empuja desde el arco para el minuto 73-54 después de eso, el Milán hoy es demasiado para el ex equipo de Bozeco. La distancia sigue siendo segura, Logan (12 puntos en el último cuarto) Da El ejemplo es un auténtico capitán pero el partido es especial.

Milán: Delaney 24, Daniel 12, Ritchie 10

Sassari: Logan 19, Miccolo 12, Tréveris 11.

El segundo cuarto entre Trento y Brescia tiene lugar en el césped de Pesaro. Mañana a las 18:30 en Trieste-Tortona ya las 20.45 en Virtus Bologna-Brindisi. Las semifinales son el sábado y la final el domingo.