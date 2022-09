Bonucci, el tormento del capitán de la Juventus

Turín – El capitán ya está desde ayer en Nacional, Donde es un líder de elección que se prepara para afrontar compromisos La Liga de las Naciones. Está claro que también es un guía para la Juventus, en un momento histórico bastante difícil para el destino de la Juventus: de hecho, quizás su definición de verdugo sea más acorde con la realidad. leonardo boucci En su carrera, se ha enfrentado a peores momentos y ciertamente no es del tipo que le teme a las trampas: los desafíos lo fascinan y no hay nada más emocionante que sacar a su equipo de las arenas movedizas en las que se ha metido.

Juventus Under the Curve: Pedimos disculpas a los fanáticos después del nocaut en Monza

Cualquiera que conozca al defensa de la Juventus sabe cuánto lamentó no poder ayudar a sus compañeros el domingo por la tarde, en el UPower Stadium de Monza, donde max alegri Tropezaron en una emocionante y dura derrota ante un equipo que solo había sumado un punto en la liga hasta ese momento. Debes haberte sentido como un león en una jaula, Leo. Pero al fin y al cabo hay que gestionar sus energías: el capitán ha vuelto de tres partidos consecutivos en una semana (el viaje a París en Champions, Salernitana y Benfica en casa) en el que jugó como titular durante 90 minutos además de recuperarse en cada partido. Por tanto, su exclusión con Monza debe leerse en este sentido: rotación necesaria para la gestión física El defensa de 35 años No puede seguir el ritmo frenético de Bremer, por así decirlo. Pero también fue una semana, que acabó mal para los bianconeri en Brianza, inflamada por una crisis de resultados y de identidad de la Juve: Bonucci no se contuvo y, como suele ocurrir, les puso la cara. Y las palabras: «Estoy muy preocupada, no hay nada que ocultar. Desafortunadamente, dejamos el juego con demasiada frecuencia.Una frase que alarmó a los fanáticos, pero que también es un espejo de un período convulso. Para salir también se necesita la fuerza del capitán.