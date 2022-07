La hipótesis de Bremer para la Juventus en caso de despedida de De Ligt. Pero el Inter está por delante del defensa del Torino

Pellegrini (Il Tirino): “La Juventus estuvo cerca de Zaniolo el fin de semana” El periodista tirreno Dario Pellegrini habló en CalcioMercato.it TV para hablar sobre el trato entre Juventus y Roma a Zaniolo: “Juventus intentará cerrar Zaniolo: las conversaciones con Roma están entrando… Fiorentina – Juventus 2-0, boletines en blanco y negro: CHIELLINI ULTIMO BALUARDO, RABIOT ‘en amarillo’, PAREJA KEAN-DYBALA NO VOLTEA Perin 5.5: Gestión ordinaria para un portero de la Juventus (desde el 46′ Pinsoglio 7: Inicio de temporada aderezado con un doble milagro en Piatek). De Ligt 5.5: La primera prueba como lateral del bloque holandés, un papel inédito para él, que no se presta en todos los ámbitos y… Perin 5.5: Gestión ordinaria para un portero de la Juventus (desde el 46′ Pinsoglio 7: Inicio de temporada aderezado con un doble milagro en Piatek). De Ligt 5.5: La primera prueba como lateral del bloque holandés, un papel inédito para él, que no se presta en todos los ámbitos y… AQUÍ TUTTOSPORT – Xavier Jacobelli: “La JUVE, un juego de acecho de mucha calidad. AHORA, ALLEGRI COMO PIRLO EN EL TORNEO” Todos los lunes, el equipo editorial de Tuttojuve.com analiza temas candentes en nuestro fútbol utilizando uno de los nombres más autorizados de la prensa deportiva italiana, Xavier Jacobelli, columnista de Tuttosport. Y aquí está su discurso: “Tan precioso como… Todos los lunes, el equipo editorial de Tuttojuve.com analiza temas candentes en nuestro fútbol utilizando uno de los nombres más autorizados de la prensa deportiva italiana, Xavier Jacobelli, columnista de Tuttosport. Y aquí está su discurso: “Tan precioso como… Chibuzu Saludos, Juventus: “Voy a una empresa que quería apostar por mí” A través de sus redes sociales, Josué Chibozo anunció su despedida de la Juventus: “Por todo lo que ha pasado desde el primer día hasta el último, agradezco a la gente que en las buenas y en las malas me ayudó a crecer. Aunque yo no estaba… A través de sus redes sociales, Josué Chibozo anunció su despedida de la Juventus: “Por todo lo que ha pasado desde el primer día hasta el último, agradezco a la gente que en las buenas y en las malas me ayudó a crecer. Aunque yo no estaba…