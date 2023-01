Eva Kylie volvió a ver a su hija después de casi un mes en prisión. Metsola se prepara para exprimir los lobbies – Corriere.it

a Giuseppe Guastella, enviado a Bruselas

No la ha visto desde hace un mes. El abuelo acompañó al menor Alexandros. Abogado de eurodiputados: Jugaban en una habitación que no parecía una celda

De nuestro corresponsal BRUSELAS – El pequeño edredón rosa que se balancea inseguro, como niños menores de dos años que se arrojan inconscientes aunque aún no hayan aprendido a caminar bien, un toque de color alegre en el cielo gris que pesa mucho sobre Haren y la prisión del mismo nombre dónde Por primera vez, la pequeña inquieta que se disfrazó pudo volver a abrazar a su mamá Eva Kylie, Fueron detenidos en la investigación sobre supuestas injerencias derivadas de sobornos de Qatar y Marruecos en el marco de la ONG Lucha contra la Impunidad de Antonio Panzieri. Sin embargo, allí, madre e hija jugaban felices juntas.

Ciertamente no es agradable ver a una niña tan joven que el día de la Epifanía va a la cárcel mientras su abuelo Alexandros tiene la cabeza cubierta con la capucha de su chaqueta y el rostro oculto tras una máscara, y el taxista que la acompañaba él la conduce, sosteniéndola por sus pequeñas manos. Pero este es el máximo permitido. Y de todos modos, hay mucho más en Kylie quien, como dijo su abogado Michalis Dimitrakopoulos de Grecia, Su corazón sangraba por no poder abrazar a su hija al menos por Navidad.

Al final, la reunión se produjo después de que se justificara la ausencia del personal penitenciario durante el período navideño, pero el abogado del sospechoso también pretendía presionar a la ex periodista de la televisión griega para que admitiera su responsabilidad, que no soporta, porque no tiene nada que admitir porque es ajeno a cualquier acusación. Cerca de las 16.30 horas, un cliente que se acercó a ella cariñosamente esperaba a la joven en la entrada del penal. El permiso le dio a la madre y la hija tres horas para permanecer juntas.