En Twitter, solo puede leer un número limitado de tweets por día

Así lo anunció su dueño Elon Musk, hablando de problemas técnicos y sin dar muchos otros detalles

El sábado, luego de horas en las que miles de usuarios tuvieron problemas para usar Twitter, su propietario, Elon Musk, anunció la introducción de algunos límites en la cantidad de contenido visible para cada usuario.

Musk dijo inicialmente que los usuarios verificados (aquellos con una marca azul) pueden ver 6,000 tweets por día, 600 tweets no verificados y usuarios no verificados que iniciaron sesión recientemente (no está claro cuánto tiempo) 300. Sin embargo, pronto cambió de opinión y trajo a 10,000 tweets visibles para los usuarios con una marca azul, 1000 tweets sin verificar y 500 tweets para nuevos usuarios sin verificar.

Ahora a 10k, 1k y 0.5k -Elon Musk (@elonmusk) 1 de julio de 2023

Musk dijo que los límites son temporales y se introdujeron “para abordar los niveles extremos de violencia”. raspado Manipular datos y el sistema.” Musk se refiere a la técnica de extraer datos de sitios web o más a menudo plataformas para identificar tendencias y analizar el comportamiento de los usuarios, a menudo con fines comerciales: es una práctica que se usa cada vez más también con inteligencia artificial, algo tan grande Las empresas de Internet han estado tratando de lograr durante mucho tiempo más difícil.

Musk no dio detalles de quién lo estaba haciendo raspado De los datos en Twitter ni de cuánto tiempo persiste el problema. Tampoco dijo cuándo se levantarían los límites de contenido visible por usuario. Actualmente, cualquier persona que alcance el límite de contenido en su perfil verá un mensaje como este:

Musk hizo su anuncio horas después de que miles de usuarios reportaran problemas en el uso de Twitter, en muchos casos relacionados con la aparición de un mensaje como el anterior y la imposibilidad de visualizar otro contenido.

También se han introducido algunos restricciones En la visualización de contenido de Twitter por parte de usuarios no registrados, tanto en la página de inicio de Twitter que es visible incluso sin iniciar sesión con credenciales como en contenido incrustado en sitios externos. Nuevamente, no hay noticias sobre cuánto durarán las restricciones.

