El Papa se reúne con israelíes y palestinos: No al terrorismo

Conflicto en Oriente Medio en el Centro de Audiencias Generales de la Plaza de San Pedro. De hecho, antes del Catecismo, el Papa recibió dos delegaciones, una de israelíes con familiares rehenes de Hamás y otra de palestinos con familiares encarcelados en el Estado judío. Después de la entrevista general, Francisco subrayó que ambas comunidades están “sufriendo mucho” y añadió que en Oriente Medio “hemos superado las guerras” y ahora nos enfrentamos al “terrorismo”. De ahí el llamado a orar “mucho por la paz”. Que el Señor ponga Su mano allí, y que el Señor nos ayude a solucionar los problemas y no seguir adelante con las pasiones que al final matan a todos. Bergoglio añadió: “Oremos por el pueblo palestino, oremos por el pueblo israelí, para que llegue la paz”. El Pontífice también pide que no nos olvidemos de quienes sufren a causa de los conflictos en otras partes del mundo, “especialmente del querido pueblo de Ucrania, la Ucrania que sufre”.

Previamente, el Papa continuó su ciclo dedicado a la pasión de la evangelización, destacando que el mensaje cristiano es para todos. De hecho, en el Evangelio “hay una ‘potencia humanizadora’, una plenitud de vida dirigida a cada hombre y a cada mujer, porque Cristo nació, murió y resucitó por todos”. Por esta razón, los cristianos deben ser “abiertos, expansivos y receptivos”. Estilo y carácter provienen de Jesús, que hizo de su presencia en el mundo “un camino continuo, con el objetivo de llegar a todos, e incluso aprender de algunos de sus encuentros”. Por tanto, no hay orgullo en la fe, creer que somos superiores a los demás porque tenemos el don de la fe. Porque, subraya el Papa, “cuando Dios elige a alguien, ama a todos. Dios no nos llama a ponernos en un pedestal, sino a hacernos instrumentos libres y valientes de su gran y omnímodo amor. La Iglesia no es un lugar de personas perfectas y perfectos, sino una comunidad de discípulos que dan testimonio de quien ha conocido la gracia, Jesús, que intercede por todos, que ora, ama y se entrega por el mundo.