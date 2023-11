Dos mujeres estadounidenses y una joven se encuentran entre los 50 rehenes liberados en la primera fase

Durante las negociaciones, se pidió a Hamás que proporcionara una lista que contuviera “criterios de identificación” para los 50 rehenes; El grupo inicialmente se negó y luego solo proporcionó una lista de 10 rehenes, que Estados Unidos e Israel consideraron insuficiente. Hamás dijo que necesitaba una tregua antes de liberar a los prisionerosPorque identificar y localizar a todas las mujeres y niños fue imposible durante los combates, pero los estadounidenses y los israelíes se negaron a hacerlo. Por lo tanto, las “treguas humanitarias” en Gaza, durante las cuales debería haber un aumento de la ayuda a los civiles palestinos, estaban vinculadas a la liberación de rehenes, “no porque no los apoyemos de forma independiente – como dijo el funcionario estadounidense a los periodistas – sino porque no los apoyamos de forma independiente”. “Estamos en contacto no sólo con Netanyahu, sino también con los políticos y la sociedad israelíes”, que consideran esencial la liberación de los rehenes.