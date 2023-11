“No es un fracaso” – Corriere.it

Inscripciones

Bruselas ha señalado tres puntos cruciales: primero El gasto primario neto en 2023 es mayor de lo esperado en el momento en que se hizo la recomendación (0,8% del PIB) Debido a los créditos fiscales de súper bonificación, que afecta a la clasificación general; Usar Ahorros asociados a la eliminación progresiva de las medidas de apoyo energético no al limite Impotencia Pero hacer otra cosa; El alcance limitado de los efectos sobre el empleo del recorte fiscal. Por ello, la Comisión de la UE pide a Italia que “esté preparada para adoptar las medidas necesarias en el marco del proceso presupuestario nacional para garantizar que la política fiscal en 2024 esté en línea con la Recomendación”. Sin embargo, esto no significa que Italia deba prepararse para tomar medidas correctivas. “Nuestros llamados están unidos a diferentes grupos de países. Y “Para los países que no cumplen plenamente, hay llamados a tomar las medidas adecuadas y no implementar medidas correctivas”, explicó Gentiloni. Responde una pregunta.