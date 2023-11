“El dolor de Israel que los progresistas del mundo no quieren ver” – Corriere.it

sHace unos días me encontré con un viejo amigo. Como la mayoría de los israelíes que he conocido desde el 7 de octubre, parecía triste y deprimida. Pero más allá de las reacciones esperadas de sufrimiento, horror y tristeza, sentí algo más en su mirada: Sentirse traicionado.

a”No lo entiendo – gimió – pero no tienen ojos para ver la carnicería.? ¿barbarie? ¿Inhumanidad? ¿Cómo es posible que no lo entiendan? Que en esa horrible historia del 7 de octubre, Estábamos en el lado bueno?L”. La respuesta es no. No pueden entender que somos los buenos, porque En el mundo en el que vivimos ya no existen los buenos: sólo hay malos y peores que ellos.. El modelo progresista te obliga a decidir quiénes son las víctimas y simpatizar con ellas hasta el punto de terminar ignorando los argumentos y el sufrimiento de los presuntos agresores. En esta forma de pensar, es muy fácil encontrarse del lado que se está borrando. Especialmente cuando se ha ocupado la tierra de otro pueblo durante más de 56 años. La realidad es ambigua y compleja, mientras que el universo progresista es simplista y moral.. Este amigo mío siempre estaba ahí cuando los comediantes eran interrumpidos por un chiste homofóbico, racista o misógino. Y cuando estos mismos artistas, ignorantes y torpes, se quejaron de que estaban siendo arruinados por una broma desafortunada, ella se apresuró a lanzar sus propios “abucheos” de burla.

Le aconsejé que intentara imaginar esos sentimientos. ¿Cómo te sientes cuando alguien reduce tu existencia a bien o a mal, a uno o a cero? ¿Cuándo alguien considera que tu sufrimiento es indigno de simpatía? La izquierda progresista no traicionó a Israel. En una visión del mundo binaria que dicta el apoyo a un lado y el odio al otro, La izquierda progresista ha elegido, legítimamente en su opinión, serAl lado de los oprimidos en los territorios ocupados. Al mismo tiempo, perdió todo interés en el dolor de la otra parte. Entonces, cuando los niños mutilados, las mujeres violadas y asesinadas y los ancianos arrastrados a Gaza pertenecen al culpable, todos merecen ser borrados.

Aconsejé a mi amigo que reconociera la verdad, en lugar de acusar a la izquierda progresista de traicionar sus valores: Estas organizaciones e individuos se han mantenido ferozmente leales a sus creencias.. Quizás sean muy superficiales, insensibles y algo injustas, pero siempre son creencias que han contribuido a cambios positivos en el mundo. Sin embargo, según su método, ya no hay lugar para la autocrítica, la verificación de datos y nada que te impida escribir una publicación enojada que pueda volverse viral. Si borrar a personas fuera legítimo, pronto terminaríamos borrando países enteros. Greta Thunberg o Roger Waters no tienen tiempo para quejarse de que un país ocupe la tierra de otro pueblo cuando sus familias están siendo quemadas vivas.

Antes de despedirnos, le recordé una vieja discusión que tuvimos sobre #MeToo. Como vi, el movimiento no fue creado para examinar los hechos que sucedieron y hacer justicia a las víctimas, sino más bien para desahogar la ira y la venganza, y para corregir males básicos, corría el riesgo de borrar a muchas personas indignas. Él respondió: “Si cortas un árbol, hasta sus fragmentos vuelan”. ¿Cómo podía imaginar que algún día ella misma volaría como una astilla?