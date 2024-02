No lo llamó conflicto, pero habló de una confrontación con Rusia que podría durar décadas. Éstas son las previsiones de Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, según las cuales la OTAN debe prepararse para la posibilidad de una confrontación de diez años con Moscú y así ampliar más rápidamente la industria de defensa de sus Estados miembros. […]

“La OTAN no quiere la guerra con Rusia”, dijo Stoltenberg en una entrevista. Mundo del Sonntag. Advirtió en declaraciones a la edición dominical del diario alemán: “Pero debemos prepararnos para un enfrentamiento que puede durar décadas”. el mundo. “Si el presidente ruso El presidente ruso Vladimir Putin “Si ganamos en Ucrania, no hay garantía de que la agresión rusa no se extienda a otros países”, afirmó el economista y experto político noruego, según informa el sitio web del periódico alemán. La mejor defensa ahora es apoyar a Ucrania y Invertir en las capacidades militares de la OTAN El primer hombre de la OTAN dijo: “La disuasión sólo funciona si es creíble”.

“Necesitamos reconstruir y expandir nuestra base industrial más rápido, para que podamos escalar Suministros a Ucrania Y nuestra renovación Historias“Eso significa dejar de producir”, continuó Stoltenberg. Lento en tiempos de paz A uno Producción rápida“Según sea necesario en tiempos de conflicto”. El secretario general de la Alianza pidió entonces a las empresas de defensa europeas que emitieran órdenes Más numerosos y más rápidos. En otras palabras: predecir una guerra de diez años con Moscú es una de ellas. La amenaza perfecta Solicitar a los países que aumenten los fondos asignados para armamento.