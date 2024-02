París, se aprobó la medida “anti-SUV”, pero la votación fue un fracaso. Controversia sobre el alcalde – periódico Al-Watan

a Stefano Montefiore

Referéndum: Sólo el 5% de los votantes acudió a las urnas. Hidalgo se defiende

De nuestro corresponsal París – Doscientos veinticinco euros por seis horas de aparcamiento en París, para algunas categorías de conductores. ¿cualquier? No es fácil identificarlos, porque el referéndum consultivo “contra los SUV” era deseable, estructurado y organizado. Ganó ayer – por un 54% – en medio de la polémica Por la alcaldesa socialista Anne Hidalgo Está lleno de dificultades y contradicciones.

Pero mientras tanto yo… Muy pocos parisinos fueron a votar: 78.000 de 1,3 millones de votantes habilitados, o el 5 por ciento. – Han expresado su opinión sobre las medidas que sólo les afectan indirectamente, porque los nuevos precios del aparcamiento se dirigen únicamente a los que vienen de fuera de París. Según el consejero regional Pierre Lesia, “El medio ambiente no tiene nada que verSolo es cuestión de hacer pagar más a los que vienen del país Afueras Para llenar las arcas municipales y salvarlo de la quiebra.

entonces, No existe una definición estándar para un SUV. De hecho, si hace semanas en carteles municipales se hubiera escrito “¿Más o menos todoterrenos en París?” Vota el 4 de febrero. La palabra “SUV” ha desaparecido de las papeletas de votación. Ayer en los colegios electorales había dos cartas: “a favor” o “en contra” de “una tarifa específica para el estacionamiento de vehículos individuales pesados, enormes y contaminantes”. La fórmula general revela el problema básico, que es: Los nuevos derechos de aduana no se limitarán a algunos, pero no a todos, los SUV, sino que también incluirán a los coches familiares normales..