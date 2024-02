Por eso las elecciones estadounidenses se celebran en Michigan (es decir, Gaza) – Corriere.it

¿Ganará o perderá las elecciones estadounidenses de noviembre en Michigan… es decir, en Gaza? Las recientes medidas de Joe Biden en Oriente Medio tienen un doble significado: la política exterior y la campaña electoral. La crisis internacional no ha estado tan presente en el debate interno de Estados Unidos desde hace algún tiempo. Sucede con demasiada frecuencia que los mítines de campaña de Biden son interrumpidos, perturbados y cuestionados por manifestantes pro palestinos. Entre los lemas más duros en su contra estaban “Aniquilar a Joe” y “¿A cuántos niños mataste hoy?“El presidente es el blanco de quienes lo acusan de apoyar a Israel, apoyo que de hecho ha sido consistente entre ambos partidos en todas las administraciones estadounidenses desde la década de 1970 en adelante. Ahora, la contraofensiva del ejército israelí en la Franja de Gaza ha continuado”. desde hace más de tres meses, y la masacre de inocentes cometida por Hamás el 7 de octubre se ha convertido en un recuerdo lejano incluso entre algunos sectores de la opinión pública simpatizantes de Israel, por no hablar de todos los que desde el principio consideraron la masacre de civiles, la violación de las mujeres, y el secuestro de ancianos y niños “legítimos”. Ahora parece que sólo se cuenta el número de muertes civiles entre los palestinos.; Sin duda, esto también da miedo. Aunque Biden critica a Benjamin Netanyahu, está pagando un alto precio por su apoyo diplomático y militar a Israel: está perdiendo valiosos consensos en el mundo, incluso entre sus aliados; Corre el riesgo de perder las elecciones en casa

La historia de los inmigrantes árabes en Michigan es importante para comprender una de las últimas medidas de Washington: las sanciones contra algunos colonos israelíes acusados ​​de violencia contra los palestinos en Cisjordania. En diciembre ya hubo sanciones, en forma de prohibición de entrada a Estados Unidos, también para castigar a algunos colonos israelíes que cometieron agresiones en los territorios ocupados. La última ronda de sanciones se considera más estricta porque incluye sanciones económicas.y prohibir las transacciones económicas con Estados Unidos. El número de colonos afectados esta vez es pequeño: sólo cuatro. Pero la Casa Blanca y el Departamento de Estado declaran que así es Podría ser sólo el comienzo. Quieren enviar un Una señal disuasoria contra el ala más agresiva afiliado al movimiento de asentamientos que, después del 7 de octubre, lanzó violentas represalias contra la población palestina en Cisjordania. Las últimas sanciones estadounidenses esperan enviar una Un mensaje en muchas direcciones: Al gobierno de Netanyahu, Arabia Saudita y otros países de la región, para que quede claro que Estados Unidos no tolera violaciones contra la población palestina; Para los árabes americanos en Michigan o en otros lugares. La dimensión interna de esta crisis no se limita a los votantes árabes estadounidenses. Es importante que la Casa Blanca quisiera añadir esta aclaración: las sanciones aprobadas contra los colonos no se dirigen a los ciudadanos estadounidenses que residen en Israel. Esta es una humilde referencia a una realidad tan bochornosa como se la conoce. Entre los colonos que ocupan ilegalmente tierras en Cisjordania y defienden sus asentamientos con armas, hay una buena representación de israelíes-estadounidenses, que tienen doble ciudadanía y dos pasaportes. El retorno de los judíos estadounidenses a Israel ha contribuido durante años a fortalecer el movimiento de asentamientos ilegales en Cisjordania.Lo hace con la ayuda de armas (mientras los judíos rusos que emigran a Israel continúan aumentando las filas de los ultraortodoxos). Biden no quiere apuntar a israelíes que también son ciudadanos estadounidenses, al menos por ahora; Pero él es muy consciente de esta realidad y tiene la intención de enviarles un mensaje también a ellos.

Escenario alternativo: eje Netanyahu-Trump

El gran obstáculo que se interpone en el camino de la Doctrina Biden es Benjamín Netanyahu. Debería verse obligado a tomar medidas extremadamente duras contra los asentamientos ilegales en Cisjordania. El establecimiento de un Estado palestino funcional y creíble no es compatible con la presencia de asentamientos específicos. Netanyahu no da ningún indicio de estar abierto a este tipo de concesiones. Apostar por su desaparición política es tentador. Pero debemos señalar que, independientemente de Netanyahu A raíz de la masacre del 7 de octubre, la opinión pública israelí se ha vuelto más hostil a la idea de un Estado palestino.. Netanyahu, a su vez, puede apostar a que no será él, sino Biden, quien desaparecerá de escena. ¿Qué cambiará en noviembre si gana Trump? El ex presidente y (casi seguro) candidato del Partido Republicano continúa diciendo en los mítines que Estados Unidos “Deben dejar de atar las manos de IsraelLa relación de Trump con Netanyahu fue excelente, una diferencia notable respecto a dos presidentes demócratas (Obama y Biden), sin embargo, Trump hace alarde de los Acuerdos de Abraham como parte de su política exterior, que en 2020 permitieron el establecimiento de relaciones diplomáticas y económicas entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Marruecos y Sudán. Es posible que Trump II quiera continuar en esta línea hasta ganar el premio deseado, que es la disolución completa entre Arabia Saudita e Israel.. también Trump debería adoptar algunas partes de la doctrina Biden (como lo define Friedman), por ejemplo el Tratado de Defensa entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Para ratificar un tratado internacional se necesitan dos tercios de los votos del Senado de Washington: un objetivo que parece poco realista en el actual clima de relaciones entre demócratas y republicanos. La izquierda se opone a la situación de los derechos humanos en Arabia Saudita; La derecha aislacionista no quiere atarse las manos con nuevos tratados que obliguen a Estados Unidos a luchar para defender a un aliado. Estamos en el punto de partida: en 2024, la relación entre la tragedia de Oriente Medio y la política interna estadounidense será notable.