Israel – Hamás está en guerra, noticias de hoy | Medios hutíes: incursiones estadounidense-británicas en Sanaa. Moscú pide una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el ataque

El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, afirmó que los ataques contra los hutíes en Yemen continuarán si los rebeldes no cesan sus hostilidades. “Es una acción colectiva”, afirmó, refiriéndose a la operación llevada a cabo por Estados Unidos y el Reino Unido a última hora de la tarde contra objetivos hutíes en Yemen, que “envía un mensaje claro a los hutíes”: habrá ” Otras consecuencias si no ponen fin a sus ataques además de acciones legales contra buques de guerra internacionales y buques militares.

Y añadió: “La agresión estadounidense-británica contra Yemen no quedará sin respuesta y responderemos a la escalada con escalada”. Así, Muhammad Al-Bukhaiti, miembro del Buró Político Houthi en Yemen, responde en una publicación de blog: “El bombardeo de algunas gobernaciones yemeníes por parte de la coalición estadounidense-británica no cambiará nuestra posición, y afirmamos que nuestras operaciones militares contra Israel continuarán hasta que cesen los crímenes de genocidio en Gaza y se levante el asedio a sus residentes, independientemente de las circunstancias”. “Los sacrificios nos costarán”, dice Al-Bukhaiti. Y nuevamente: “Nuestra guerra es moral, y si no hubiéramos intervenido para apoyar a los oprimidos en Gaza, la humanidad no habría existido entre los hombres”.