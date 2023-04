Ucrania – La guerra de Rusia, noticias del día: Putin en Kherson y Lugansk

Bloomberg: Así es como Macron está trabajando con China en un plan de paz

El presidente francés, Emmanuel Macron, está “tratando de contrarrestar la marea de sus recientes movimientos diplomáticos decepcionantes al acercarse a China con un plan que cree que podría conducir a conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania”. Escrito por Bloomberg, citando fuentes familiarizadas con los planes del presidente del Elíseo. Macron instruyó a su asesor de política exterior, Emmanuel Bonne, a trabajar con el jefe de la diplomacia de China, Wang Yi, para desarrollar un marco que pudiera usarse como base para futuras negociaciones. La estrategia francesa exige conversaciones entre Rusia y Ucrania, con suerte, este verano. Durante su reciente viaje a China, el presidente francés no logró convencer al líder chino, Xi Jinping, de hablar con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky: la esperada llamada telefónica entre ambos aún no se ha producido. No quedó claro si el plan de Macron contó con el apoyo de Kiev y otros aliados, muchos de los cuales han rechazado las propuestas de un alto el fuego que permitiría a Rusia consolidar sus conquistas territoriales después del 24 de febrero. Muchos países también sospechan que China puede actuar como un mediador neutral dada su declarada “amistad sin fronteras” con Rusia. Un funcionario de la oficina de Macron confirmó el plan de Bonn de hablar con Wang a Bloomberg, pero se negó a comentar los detalles y agregó que los aliados de Francia habían sido notificados de cualquier movimiento francés. En respuesta a las preguntas de Bloomberg, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que no conocía la fuente de la información y que era “difícil verificar su autenticidad”.