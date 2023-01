Uso: tarjetas secretas en el garaje, fiscal especial de Biden – el mundo

El fiscal general también por documentos clasificados sobre Joe Biden, así como los de Donald Trump. Alrededor Rob Horre, exfiscal de Maryland y exfiscal general adjunto, designado por el multimillonario. Esto fue anunciado por el Fiscal General Merrick Garland bajo creciente presión después del descubrimiento Una segunda diapositiva de papeles confidenciales está en el garaje de la residencia del presidente. en Wilmington, Delaware, más de dos meses después del estreno.

Storm amenaza desesperadamente su tan esperada re-nominación, con la espada de Damocles “Special Counsel” mientras estuvo en el cargo otros dos años, como le sucedió a su antecesor con Robert Mueller y Rossiagatti. Y con el nuevo presidente republicano de la Cámara, Kevin McCarthy, denunciando el “doble rasero de la justicia politizada”, pidiendo una investigación del Congreso, mientras que algunos comités ahora controlados por el viejo gran partido han lanzado su ataque contra Biden y su familia, comenzando con su hijo. Cazador.

Donald Trump también pasa a la ofensivaIncluso pidió la destitución del fiscal especial Jack Smith, acusándolo a él, a su esposa y a sus amigos de odiarlos.

La Casa Blanca reveló el vergonzoso descubrimiento de un segundo conjunto de documentos clasificados relacionados con la presidencia de Biden (que concluyó a principios de 2017) poco antes de que el presidente comentara las “buenas noticias” de la baja inflación en una conferencia de prensa. Un comunicado dijo que sus abogados descubrieron “entre documentos personales y políticos, una pequeña cantidad de otros documentos de la administración Obama-Biden con hashtags. Todos menos uno fueron encontrados en un depósito en el garaje de la casa del presidente” en Wilmington. “Se encontró un documento de una página entre los materiales almacenados en una habitación contigua”, mientras que “no se encontraron documentos en el condominio de Rehoboth Beach”, su casa en la playa.

“Confiamos en que un examen más detenido probará esto Los documentos fueron movidos por error. “Confidencial el pasado 2 de noviembre en la oficina del antiguo grupo de expertos de Biden en Washington”, dijo la Casa Blanca.

El Presidente reiteró la posición cuando fue presionado por los reporteros al final de la conferencia de prensa. Un reportero de Fox exclamó: “¿Documentos secretos cerca de su Corvette?” “Mi Corvette está en un garaje cerrado, ¿de acuerdo? No es como si estuvieran en la calle”, exclama. Luego, el mandatario reveló que ayer finalizó la búsqueda de otros documentos gubernamentales posteriores a los encontrados en noviembre, y agregó otra interrogante sobre los largos periodos de investigación.

Todos los demás quedan: ¿Qué tan confidencial y sensible es la información contenida en esos documentos? ¿Por qué no regresaron inmediatamente a los Archivos Nacionales? ¿Se almacenó correctamente? ¿Por qué la Casa Blanca esperó más de dos meses para revelar la noticia, hasta después de las elecciones intermedias en la semana posterior a la primera revelación? ¿Y por qué el Departamento de Justicia anunció de inmediato la confiscación de los documentos confidenciales de Donald Trump, con fotos y, en cambio, manejó el caso Biden de manera diferente? Las preguntas también fueron planteadas por The Washington Post en un editorial acusando al presidente de ser igualmente “irresponsable”, un epíteto que Biden usó para criticar el comportamiento del multimillonario en el caso de los documentos en Mar-a-Lago.

The Capital señala que “un juicio a Trump, pero no a Hillary Clinton o Biden, por mal manejo de documentos clasificados sería muy difícil de explicar a los estadounidenses”.

Mientras tanto, Trump se prepara para abrir su campaña presidencial Con el primer evento público a fines de enero en Columbia, Carolina del Sur, cuando comienzan a circular nombres potenciales para el boleto, todas son mujeres: las representantes leales Elise Stefanik y Marjorie Taylor Greene (cercanas a las teóricas de la conspiración de QAnon), el gobernador de Dakota del Sur. Kristi Noem y la excandidata a gobernador de Arizona Carrie Lake. Pero también colaboradora de Fox News y exdemócrata (desde 2022 independiente) Tulsi Gabbard.