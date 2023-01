Connivencia derecha-izquierda en los fans estadounidenses de Putin. El caso de Jeffrey Sachs

¿Intento de suicidio en la República? El nuevo colaborador, un economista cuyo valor no tiene sentido discutir (su biografía dice mucho), todavía escribe sobre la expansión de la OTAN y no escatima elogios para China. Hay una interesante correspondencia cronológica con las palabras de Khamenei sobre las mujeres.

Odisea de nuestro enviado. Repubblica el martes tenía una página que hace saltar a los lectores, dicen. Está firmado por Jeffrey Sachs, de Brasil, y con un título dedicado a Amazon – la tentación por la que lo leí. De hecho, anunció el comienzo de su colaboración con el periódico con un índice de materias y un tono que lo hizo más parecido al programa de un nuevo editor que al debut de una columna. “Estamos siendo testigos de una sorprendente convergencia del cambio global, la disrupción y el riesgo. Las soluciones se encuentran en la comprensión, la colaboración y la resolución de problemas. Una mejor comprensión de la nueva economía mundial será el tema central de esta sección en los próximos meses”. Es bastante inusual, pero puede suceder, no sé, que un editor vaya a cenar con un famoso economista, que ha sido diligentemente consultado por su revista, y defienda sus escritos. y más, si escribir ayuda, en tiempos convulsos, como en el primer título, A.J. Tíralo a la ecología – “¿Incluso a costa de la secesión de la OTAN?” , “Bueno, tal vez lo veamos entonces”.

Pero Sachs, de acuerdo con su estilo, ha tenido cuidado de no suavizar los bordes de su posición en el mundo en general y en Ucrania en particular, los dos temas en los que se encuentra en extremos opuestos de la línea del periódico. En realidad, enfréntalos. Por ejemplo: en una entrevista con Fubini para Corriere a principios de mayo pasado, dijo: “Estamos en medio de una guerra de poder entre dos potencias expansionistas: Rusia y Estados Unidos”. Incluso aquí Este aire de igualdad se va al carajo: “Fue el intento de EE.UU. de expandir la OTAN a Georgia y Ucrania lo que desencadenó las guerras en Georgia (en 2010) y en Ucrania (desde 2014 hasta hoy)”. Igualmente carismático, su retórica sobre el nuevo estado multipolar de la Tierra se traduce en una apreciación amistosa por China: “…pero la realidad es diferente. China es una civilización antigua con una población de 1.400 millones (alrededor de uno de cada cinco en el el mundo es chino) apuntando a niveles de vida elevados y excelencia tecnológica”. y así. No voy a discutir el valor de Sachs: cualquier persona normal queda aplastada bajo el peso de su currículum. (Léalo en la infinita Wikipedia en inglés: la versión italiana, meticulosa, elegante, seca como un obituario). Las inclinaciones “izquierdistas” de Sachs Y su coincidencia con ciertos desembarcos ultraderechistas es tema desde hace tiempo Algo más diverso y sorprendente. Recién en los últimos días los de Invierno hial En Haaretz (“Eminent American Scientists Against Aid to Ukraine: When Smart People Takes Stupid, Immoral Stands”, los nombres son los de Sachs, John Mearsheimer y Stephen Walt), por Slavoj Zizek (A Vazha Tavberidze para Radio Liberty, “La degeneración debe comenzar en casa, en Rusia”, Compara Chomsky y Sachs Y lamenta profundamente que Napoleón no haya ganado la campaña rusa), de The Wall Street Journal (Adrian Karatnicki, “Los fanáticos estadounidenses de Putin, fanáticos, están aquí, con Sachs, Mark Episcopus y Dmitry Sims, invitados perseverantes y aplaudiendo el odioso ruso de Vladimir Solovyov espectáculo) y así sucesivamente.

Me interesó la coincidencia de tiempo entre el (intento) de suicidio de Repubblica, referido en el primero y cometido en la página 4, con Advertencias sociales del ayatolá Ali Khamenei Sobre el estado de esclavitud y explotación de la mujer en Occidente, y la codicia de sus hombres y de quienes abusan de ella. Las mujeres occidentales han sido severamente acosadas en el último año y, a pesar de todo, estos países dicen que las apoyan a ellas y a sus derechos. Cuando hablan de la libertad de la mujer, se refieren a esta libertad. No, no es libertad, es más bien esclavitud, enojo. Desafortunadamente, nos tomó mucho tiempo entender eso. Nos quedó claro solo después de la Revolución Islámica. Anteriormente, incluso personas influyentes en Irán dijeron que las relaciones ilimitadas y libres entre hombres y mujeres en Occidente satisfacen a los hombres y previenen el abuso sexual. Dijeron que cuando los hombres sienten satisfacción sexual, no cometen tales delitos. Pero, ¿crees que los hombres occidentales están satisfechos? ¿O te parece que se han vuelto cien veces más codiciosos? ”

Cuando uno queda asombrado o consternado por la colusión entre la izquierda y la derecha en el tema de la democracia y la libertad, por su prejuicio, por el límite sin precedentes entre su proclamación formal y la condición sustantiva, uno no se contenta con la convergencia de sus ideas ideológicas. puntos de vista y sus fuentes originales. Rascarse debajo de la piel de la actividad sexual. Debajo de Khamenei, Kirill y algunos acosadores occidentales jadean: Y para hacerlos trabajar en paz, los profetas del statu quo multipolar, el estado de tolerancia. “Ya hemos entrado en un mundo multipolar, donde cada región tiene sus propios problemas y su propio papel en la política mundial”. Que cada uno maltrate a su manera a sus mujeres, hijos y caprichos.