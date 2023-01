a Federico Fubini

Analizando los datos, contando muertos y cartas de familiares buscando a los desaparecidos, repasando las cifras de matrimonios antes de partir: la movilización fue más amplia de lo anunciado, y atrajo sobre todo a las provincias más remotas de Rusia. 25 mil bajas en el ejército. Al menos 1.500 de ellos son reclutas.

Alexey Prostakeshin Sobrevivió seis días, ni uno más. Tenía 44 años, esposa y dos hijos, y fue reclutado el 29 de septiembre en un pueblo de Transbaikalia, no lejos de Mongolia y China. 4 de octubre Ya está muerto en Donetsk, el primer recluta de Vladimir Putin caído en esta guerra.

Como él, otros entre los detenidos en septiembre no pasaron del 4 de octubre. Andrei Pechuyev, de 38 años, su esposa y sus dos hijos, no tuvieron éxito -ex voluntaria en Chechenia- traída hace unos días desde un pueblo de Buryatia, una república asiática de cultura mongola. Otro buriato, Dmitry Sidorov, un mecánico de 23 años, también fue segado a su llegada a Ucrania. Y siempre el 4 de octubre, la guerra de Alexei Ruik, el aduanero de 36 años recién traído de Sita, en el Lejano Oriente ruso, también acaba en sangre.