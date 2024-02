Hungría, la presidenta Katalin Novak presenta su dimisión

Terremoto político en Hungría: Presidente Katalin Novak si el es descargarlo De su cargo tras las vibrantes protestas que estallaron en Budapest y en todo el país tras la concesión del Parlamento belleza Al preso que lo escondía Violencia sexual En el palacio de su jefe. Reconocer que tenemos Cometí un error Así fue la decisión del máximo cargo del Estado de dejar el cargo con el anuncio realizado junto al primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

la historia

como el recuerda euronoticiasLa presidenta Novak, de 46 años, se ha enfrentado a días de creciente presión con llamadas de un segmento de la población a dimitir por su controvertida decisión de indultar a un hombre condenado que encubrió delitos sexuales cometidos en 2018 en un orfanato. La condena a más de tres años de prisión se remonta a 2018: el motivo es presionar a las víctimas de abusos para que retiren las denuncias contra el director del instituto acusado de agredir a al menos 10 niños entre 2004 y 2016. Para el hombre, la pena fue de ocho años de prisión.

Declaraciones de Katalin Novak

“ Con base en la solicitud de indulto y la información disponible, falló a favor de la solicitud de indulto en abril del año pasado. belleza Creyendo que el condenado no se aprovechó de la debilidad de los niños que le habían sido confiados”. El expresidente explicó, destacando que “ Cometió un error, porque la decisión de conceder el indulto y la falta de explicación podrían generar dudas sobre la tolerancia cero hacia el abuso sexual infantil. Pero aquí hay y no puede haber duda. Novak se convirtió en la primera mujer presidenta en ocupar este cargo en marzo de 2022.

Disculpas a la familia.

“ Pido disculpas a aquellos a quienes lastimé y a todas las víctimas que hayan sentido que no los apoyé. He estado y seguiré estando por la protección de la infancia y las familias. Añadió el presidente Novak, quien en el pasado fue Ministro de Política Familiar. El caso que provocó su dimisión, como mencionamos, se remonta a abril de 2023, cuando también se produjo la visita del Papa Francisco a Budapest: en esta ocasión, el ex presidente Novak concedió el indulto a varios presos, entre ellos el ex subdirector de un centro infantil. La concesión del perdón era un favor público, hubo animadas disputas políticas populares contra Novak.

Judit Varga también dimite