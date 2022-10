Un misil norcoreano sobrevuela Japón. La reacción de Estados Unidos y Seúl – Asia

Corea del Sur y Estados Unidos dispararon 4 misiles tierra-tierra hacia el Mar de Japón (Mar del Este) en respuesta a la provocación de Corea del Norte ayer. Esto fue anunciado por las Fuerzas Armadas de Seúl, según informes de la Agencia Yonhap. El Estado Mayor Conjunto dijo que tanto el ejército de Corea del Sur como el de EE. UU. dispararon dos misiles del Sistema de Misiles Tácticos (ATACMS) que alcanzaron con precisión objetivos ficticios y demostraron la capacidad de los aliados para disuadir nuevas provocaciones.

Corea del Norte probó ayer un misil balístico de medio alcance (IRBEM) capaz de sobrevolar Japón por primera vez en ocho meses. Según los resultados del Ejército de Seúl. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur informó que detectó el lanzamiento desde Mupyong-ri, en la provincia norteña de Jagang, que se realizó a las 7.23 hora local (00.23 en Italia): el misil voló unos 4.500 km, lo que confirma la derrota de Japón y alcanzando un pico de unos 970 km y una velocidad máxima de Mach 17. Las autoridades de inteligencia de Corea del Sur y Estados Unidos están realizando un análisis detallado para verificar las especificaciones del misil, que en un primer análisis indica el misil Hwasong-12, que en enero voló unos 800 km a una altitud máxima de 2.000 kilómetros

“La serie de provocaciones con misiles balísticos de Corea del Norte mejorará las capacidades de disuasión y respuesta de la alianza entre Corea del Sur y Estados Unidos y solo profundizará el aislamiento de Corea del Norte de la comunidad internacional”, dijo el liderazgo en una nota. Un acto de provocación que “socava la paz y la estabilidad no solo en la península de Corea sino también en la comunidad internacional, en ‘clara’ violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU”.

Japón, por su parte, dijo que el misil “probablemente” sobrevoló el país y advirtió a los residentes que no se muden a los refugios. “Parece que Corea del Norte disparó un misil. Evacue los edificios o el subsuelo”, dijo el gobierno japonés en una alerta emitida a las 7:29 hora local (12:29 a.m. en Italia). La emisora ​​nacional NHK dijo que la alerta estaba vigente en dos regiones del norte del país. Alrededor de las 8 a. m. hora local (1 a. m. en Italia), la oficina del primer ministro japonés tuiteó que “una bala que parece ser un misil balístico de Corea del Norte puede haber volado sobre Japón”. La Guardia Costera de Japón dijo en un comunicado que el misil efectivamente había caído al mar y advirtió a los barcos que no se acerquen a ningún objeto que caiga.

El Comando de Asia y el Pacífico de EE. UU. condenó el lanzamiento del misil y dijo que “el compromiso de Washington de defender a Japón y Corea sigue siendo inquebrantable”. “Estados Unidos condena estas acciones y pide a la República Popular Democrática de Corea que se abstenga de cualquier otra acción ilegal y desestabilizadora”. Llegó en un comunicado. La Casa Blanca también informó que el Asesor de Seguridad Nacional, Jack Sullivan, habló por separado con sus homólogos en Corea del Sur y Japón para obtener una “respuesta internacional adecuada y sólida” y reafirmar el “compromiso de hierro” de Estados Unidos con la defensa de Japón y Corea del Sur. dijo la portavoz Adrian Watson en un comunicado.

También ayer, pocas horas después de que Corea del Norte lanzara el misil, Corea del Sur y Estados Unidos lanzaron un ejercicio específico dedicado al “bombardeo de precisión”.. Un F-15K de Corea del Sur lanzó dos bombas Jadam en un campo de tiro ubicado en la isla deshabitada de Jikdo en el Mar Amarillo. La operación, según el comando de Corea del Sur, fue el resultado de ejercicios conjuntos con aviones de combate estadounidenses en programas de ataque que movilizaron cuatro F-15K estadounidenses y cuatro F-16 estadounidenses. A través de ejercicios conjuntos de vuelo y ataque de precisión, Corea del Sur y Estados Unidos expresaron su disposición a responder con dureza a cualquier amenaza del Norte, Así como su capacidad para lanzar un ataque preciso en el origen de las provocaciones en base a su fuerte alianza”, explicó una nota de la dirigencia de Seúl.

para esta parte, El presidente del Consejo de la Unión Europea, Charles Michel, denunció el lanzamiento de un misil norcoreano como una “agresión injustificada”.“Condenamos enérgicamente el intento deliberado de Corea del Norte de poner en peligro la seguridad en la región al lanzar un misil balístico contra Japón. Agresión injustificada, en flagrante violación del derecho internacional”, escribió Michel en Twitter. Posteriormente, los cancilleres de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur condenaron enérgicamente el lanzamiento del misil. de Corea del Norte Así lo informó la Agencia Yonhap de Corea del Sur, en referencia a llamadas telefónicas entre el estadounidense Anthony Blinken, el japonés Yoshimasa Hayashi y el surcoreano Park Jin. Park y Blinken -según Seúl- comparten la opinión de que el lanzamiento representó una clara violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, una “provocación grave” y una grave amenaza para la paz y la estabilidad.

El lanzamiento de Corea del Norte de su primer misil balístico sobre el espacio aéreo japonés en más de cinco años también presagiará la llegada de más pruebas de armas, incluida la temible séptima explosión nuclear.. La iniciativa norcoreana maduró, cuando los medios oficiales no informaron sobre el líder Kim Jong Un durante más de tres semanas, con ejercicios militares realizados por Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, y tras la visita de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris. En Tokio y Seúl, lo que sugiere que la medida del país afectado puede tener el propósito de una reacción política.

El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), un grupo de expertos con sede en Washington, publicó un informe sobre imágenes satelitales de alta resolución de Airbus Neo recopiladas entre el 19 y el 29 de septiembre en su sitio web Punggye-ri. Hasta ahora albergó bombardeos atómicos.

Si bien parece que todos los preparativos se han completado en el Túnel 3 (para los Estados Unidos y Corea del Sur, todo está listo para la prueba), los analistas del CSIS han descubierto sorprendentemente nuevos trabajos en progreso en el Túnel 4, en medio de señales claras frente a una entrada y construcción de un camino de acceso. El trabajo podría ser parte de la expansión de las capacidades de prueba nuclear de Corea del Norte. Más allá del Túnel 3, o podría ser parte de un “plan de engaño estratégico” para engañar. Solo hay una certeza por el momento: el momento de la séptima prueba nuclear sigue en manos de Kim Jong-un sola y exclusivamente, según los analistas. Para él, la decisión de seguir adelante o no.