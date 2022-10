¿Cómo apoyar a Kyiv sin resaltar la contradicción con Rusia? – Corriere.it

Zelensky insiste en tener munición de largo alcance Atacms, pero la posición de la Casa Blanca no ha cambiado. En los próximos días, mientras tanto, se mejorará el plan de formación europeo que permitirá a los ucranianos una mayor rotación

Objetivos

Kyiv – dice CNN – Insista en poseer munición Atacms. Lo que le permitirá alcanzar objetivos a una distancia de 300 km, que es una gran extensión en comparación con los 80 actuales (Alcance máximo de misiles suministrados a HIMARS). Para impresionar al Pentágono, los ucranianos formularon una propuesta: nosotros Listo para compartir listas de objetivos con ustedpara dar garantías de que las armas no se utilizarán contra el territorio ruso. La Casa Blanca ha utilizado hasta ahora su veto porque temía desatar la respuesta bélica Enorme por el Kremlin. La resistencia eleva la gravedad diciendo que con Atacms es posible Afecta más profundamente la retaguardia del enemigo. También menciona las instalaciones de donde salen Los drones kamikazes suministrados por IránLa mitad apareció más y más. De hecho, este último detalle parece más una excusa que una necesidad. De momento, la posición de Estados Unidos no parece haber cambiado Por lo tanto, el presidente ucraniano Zelensky, a excepción de las sorpresas asociadas con los acontecimientos sobre el terreno, no tendrá la munición especial. En cambio, obtendrá cuatro lanzadores HIMAR más y 200 vehículos blindados Mrap, Calibración de señal de soporte. No compensación, sino mantenimiento del arsenal mientras Avanzar resistencia y consumir.