El Milan brilla con Ibrahim: Regreso al Real Madrid y salvación, el plan de Maldini primera página

Una temporada que parecía volátil pero que se iluminó ayer por la noche como un rayo caído del cielo. El Milán quiere acabar con el período oscuro que marcó las últimas semanas de entrenamiento de Pioli, especialmente en la liga donde, antes de la impresionante victoria por 4-0 en el Napoli, los rossoneri sufrieron un claro frenazo y cercenamiento de sus ambiciones europeas. Ambiciones que volvieron gracias al éxito de ayer, que empujó al club de la senda de Aldo Rossi al tercer puesto, en medio de la pugna por clasificar a la Champions League. Entre las estrellas que brillaron anoche, una mostró sobre todo su apego y deseo por el Milán.

en la referencia de Diaz – El doblete de Liao demostró, una vez más, la solidez del extremo portugués y su superioridad sin límites. El juego de Saelemaekers nació de una combinación y un movimiento lineal de retropié que liberó a Calabria por la banda, luego logró pasar el balón al belga que inventó una perla en el campo que lleva el nombre de uno de los grandes de todos los tiempos. Pero entre los privilegios mostrados ayer, no se puede dejar de destacar el partido disputado por Brahim Díaz. Iluminado por momentos, simplemente inexpugnable por los 11 napolitanos que salieron al campo en Maradona. Siempre en el lugar correcto en el momento correcto, el ex animador de Sao Paulo deleitó a los fanáticos con su brillante regate y su juego elegante. De uno de ellos sale el largometraje por el que fichó Leao. Jugó en el estrecho por banda derecha para dar un salto a dos piernas y un balón en profundidad para el portugués, con la cucharada para batir a Merritt. Por si fuera poco, el 10 rossoneri puso su firma personal en el partido, firmando el doble gol.. Brahim entonces no terminó su partido -gracias a una lesión menor-, pero sin duda demostró que se merece una etapa tan importante como la de los rossoneri. Es él quien con gusto se quedará en Milán.

El futuro -la tarea con la que tanto empuja Pioli- es mantener al español Después de una cesión de dos años del Real Madrid. La misión es simple y clara. Eso sí, el Milan apostó fuerte por su talento, llegando incluso a regalarle la camiseta con el número 10 blancos También se queda porque su dedicación en el club más exitoso del mundo se convertirá en el último peldaño de su joven pero ya ilustre – a nivel de club – carrera, dándole también el impulso para conquistar la codiciada camiseta de España. Por eso la hipótesis de un regreso a Madrid sigue siendo sólida. Las negociaciones ya habían comenzado en las últimas semanas entre la Real y los escoltas de la categoría ’99, de las que emanaban las sensaciones positivas de la vuelta a la patria. Pero de aquí a la certeza absoluta, quedan todavía dos meses de reuniones y conversaciones continuas. Díaz cuenta con la confianza de Maldini y Massara, y está seguro de que el mediapunta español debe continuar su carrera en los rossoneri. La cantidad acordada hace dos años para el rescate -22 millones de euros- todavía se está discutiendo – Por acuerdo verbal. Una cifra que, de reconfigurarse a la baja, abriría más escenario para que Ibrahim se quede en Milán. El futuro, pues, está en manos del centrocampista ofensivo, dispuesto a escribir una nueva página en su carrera.