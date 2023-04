Nadal y Alcaraz se pierden el Masters 1000 de Montecarlo

Rafa sigue luchando por recuperarse de las numerosas lesiones que le han acontecido, casi simultáneamente entre finales de 2022 y principios de 2023. Especialmente la más reciente rotura de íleon en la pierna izquierda que le paró en el Open de Australia, donde defendió el título. “Todavía no me siento listo”, escribió, “y tendré que perderme uno de los torneos más importantes de mi carrera”. En el principado, el campeón de Roland Garros, de 14 años, ha levantado 11 veces el trofeo pero no lo gana desde 2018. “Sigo preparándome -dijo Rafa hace unos días- prefiero vivir el hoy y sólo volver cuando esté bien. No quiero correr el riesgo de empeorar las cosas. Peor.